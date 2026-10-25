Un émoji bisou : l'adjoint de Kompany, passé par Anderlecht, donne des nouvelles de l'entraîneur belge

Aaron Danks, qui assume désormais l'interim à la tête du Bayern Munich en l'absence de Vincent Kompany, a donné des nouvelles de ce dernier. Tout comme Max Eberl, le directeur sportif du "Rekordmeister".

L'Anglais Aaron Danks, qui remplace Vincent Kompany sur le banc du Bayern Munich, a donné des nouvelles rassurantes de notre compatriote avant la victoire 3-1 contre Fribourg. "Les retours que nous recevons sont actuellement très positifs. L'état de Vincent est stable et il va bien. Il se sent un peu mieux chaque jour. Des examens sont toujours en cours, mais les signaux sont très encourageants", a détaillé l'adjoint de Vincent Kompany, qu'il avait suivi au Bayern après une première collaboration du côté d'Anderlecht.

Depuis son lit d’hôpital, Vincent Kompany a suivi avec plaisir la rencontre et n’a pas tardé à féliciter son coach adjoint, dès le coup de sifflet final.

"Je viens d’ouvrir mon téléphone et j’ai vu un petit message WhatsApp de 'Vince'. Il m’a écrit : 'Bien joué', en ajoutant qu’il était content ", a révélé l’adjoint anglais au micro de DAZN.

"Je lui ai répondu : 'Fantastique, maintenant repose-toi bien', avec un émoji représentant un bisou", a révélé Aaron Danks.

Une consigne du Bayern Munich

Selon SportBild, le Bayern Munich a transmis une consigne claire à toutes les personnes souhaitant rendre visite à Kompany à l’hôpital : il leur a été strictement demandé de ne pas parler de football avec lui.





"Le diagnostic n’est pas encore connu"

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a également donné des nouvelles de Vincent Kompany qui ne souffre désormais plus de maux de tête. Ses derniers examens réalisés sont encourageants.

Il n’a plus mal à la tête et a passé des examens complémentaires. Les résultats vont dans la bonne direction", a expliqué le dirigeant allemand au micro de DAZN.

Le Bayern reste toutefois dans l’attente d’un diagnostic définitif. Le club préfère laisser son entraîneur se reposer et prendre le temps nécessaire pour connaître précisément la nature de son problème de santé ainsi que les éventuelles mesures à prendre.

"Nous ne l’avons pas encore appelé, car nous voulons aussi lui laisser un peu de tranquillité. Il peut ainsi attendre sereinement le diagnostic et découvrir ce qu’il faudra faire. Pour l’instant, nous n’avons pas encore de diagnostic, en tout cas pas de conclusion définitive", a précisé MaxEberl.

Le directeur sportif a néanmoins conclu sur une note positive, estimant que la victoire de ses joueurs pourrait contribuer au moral de leur entraîneur : "Honnêtement, je pense que des matchs et des victoires comme celle-ci sont le meilleur des remèdes pour lui."