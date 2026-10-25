Le magnifique assist de Charles De Ketelaere ne permet pas à l'Atalanta de l'emporter

Peu en verve depuis le début de saison, Charles De Ketelaere, qui n'a toujours pas marqué en Serie A cette saison, a néanmoins donné sa deuxième passe décisive de la saison, ce dimanche, lors de la réception de Frosinone. Cela n'aura pas permis à ses couleurs d'être tenues en échec au terme d'un match spectaculaire (4-4).

L’Atalanta Bergame et Frosinone ont offert un véritable festival offensif ce dimanche. Au terme d’une rencontre complètement folle, les deux équipes se sont quittées sur un spectaculaire partage (4-4), au terme duquel les défenses auront souffert du début à la fin.

Un assist et un pénalty provoqué

Menée après seulement 25 secondes de jeu, la "Dea" a rapidement réagi grâce à Charles De Ketelaere. Le Diable Rouge s’est illustré avec une magnifique passe en profondeur pour Nikola Krstovic, qui n’a pas tremblé pour remettre les deux équipes à égalité. Très actif entre les lignes, le Belge a également failli marquer d’une subtile talonnade, mais Anthony Oyono a sauvé le ballon sur sa ligne. Il a ensuite provoqué le penalty transformé par Ederson, avant de participer à l’action du quatrième but bergamasque, inscrit par Eljif Elmas après une combinaison avec Krstovic.

Plus d'influence dans le jeu

Malgré cette prestation offensive aboutie et une avance de 4-3, l’Atalanta a finalement été rejointe à la 82e minute sur une réalisation de Terzic. On retiendra de la rencontre de Charles De Ketelaere, plutôt critiqué ces dernières semaines, son influence retrouvée dans le jeu et sa qualité technique.

Mais ce match nul laisse un goût amer à l'Atalanta, où les lacunes défensives ont une nouvelle fois coûté cher.