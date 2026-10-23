Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany
Photo: © photonews

Le Bayern est rassuré de savoir Vincent Kompany dans un état stable entouré de médecins à son chevet. Mais le club reste très marqué par son malaise et a d'ailleurs fait annuler le match de son équipe réserve.

Bien au-delà de l'équipe première, Vincent Kompany s'investissait énormément pour la réserve du club. Le week-end dernier, il préfaçait encore avec humour le derby au menu des U23 dirigés par Dante face au TSV 1860 München.

L'entraînement annulé, le match aussi

C'est d'ailleurs à un entraînement donné aux jeunes du club que Vince the Prince a fait son malaise hier. Les joueurs de l'équipe première étaient encore au vestiaire, mais les espoirs bavarois ont, eux, été choqués en assistant d'eux-mêmes à la chute et à l'évacuation.

Le Bayern a donc logiquement trouvé un arrangement pour reporter le match de Regionalliga de sa réserve contre le DJK Vilzing. Personne ne se sentait en état de jouer. Le match de Bundesliga de l'équipe première contre Fribourg devrait par contre être maintenu.

Vincent Kompany, un bourreau de travail qui doit se ménager

Au sein du club, on prend évidemment ce malaise très au sérieux. Les journalistes Philipp Kessler et Manuel Bonke rapportent que Kompany avait déjà passé la nuit en observation à l'hôpital il y a quelques jours. Les résultats négatifs l'avaient poussé à immédiatement se remettre au boulot.

La direction se montre désormais catégorique : Vincent doit se reposer et prendre le temps nécessaire pour une guérison complète avant de reprendre le travail. Car personne n'ignore la charge de travail à laquelle il s'atreint, veillant souvent très tard la nuit. En apprenant son malaise, Jürgen Klopp l'a lui aussi enjoint à prendre du repos.

Lire aussi… Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Freiburg - Bayern Munich en live sur Walfoot.be à partir de 17:30 (25/10).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bayern Munich
Freiburg

Plus de news

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

Les premières nouvelles de son état : le Bayern publie un communiqué officiel après le malaise de Kompany

18:55
La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

La classe après les critiques : le message poignant de Jürgen Klopp à Vincent Kompany

19:20
Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

Vincent Kompany transporté d'urgence à l'hôpital en hélicoptère

17:53
Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

Pas apprécié à sa juste valeur ? Un expatrié devient le meilleur buteur de l'histoire de la Conférence League

23:20
Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

Christian Benteke raconte sa nouvelle vie : "Je ne connaissais pas le niveau du championnat"

23:00
Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

Le match de la dernière chance contre Charleroi ? "Je sens de la pression interne"

22:40
Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

Le Club de Bruges l'a retenu contre son gré, il brille désormais : "J'ai tourné la page"

22:00
Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

Nouveau départ, nouveau poste pour Mario Stroeykens : peut-il confirmer cette fois ?

21:40
Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

Thibaut Courtois établit son top 5 des meilleurs gardiens de tous les temps (et il ne se met pas en haut)

21:20
Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

Aperçu en Ligue des Champions cette semaine : un tout nouveau rôle pour Roberto Martinez

21:00
"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

"Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire

20:40
2
Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

Une première en Belgique : l'action d'utilité publique de l'Union, avec un maillot très spécial à la clé

20:20
Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

Une star du championnat turc victime d'un grave accident de la route

20:00
Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

Toujours pas le moindre point : le message fort d'un ancien entraîneur de l'Union

19:40
Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

Des conséquences dès ce week-end : en froid avec le club, les supporters de la RAAL passent à l'action !

18:40
Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

Tempête Austen : on connaît déjà la nouvelle date des matchs reportés

18:20
Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

Le nouveau stade du Club de Bruges à nouveau retardé, mais il y a aussi une bonne nouvelle

17:40
Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

Une déclaration très forte : « Moreira est déjà meilleur que De Ketelaere »

17:20
Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans" Interview

Matthieu Epolo défend Vincent Euvrard au Standard et affirme : "Je ne suis plus le même qu'il y a 2-3 ans"

16:40
Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

Le Club de Bruges en deuil : un supporter emblématique est décédé

17:00
Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

Un problème de plus à gérer pour Kompany ? Le Bayern Munich a des reproches à faire à l'un de ses joueurs

12:40
Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

Un timing mal réfléchi : le choc entre le PSG et Lyon reporté... en pleine cérémonie du Ballon d'Or

16:20
Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

Vitor Bruno se rapproche enfin d'un onze-type : voici ce qui se dessine

16:00
Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

Un autre match reporté en Challenger Pro League à cause de la tempête Austen

15:31
Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

Mario Kohnen dénonce l'attitude de son public à Mons : "Ni les valeurs du club ni les miennes"

15:00
Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines !

14:23
1
Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

Gros "ouf" de soulagement pour le football belge : le verdict est tombé dans l'affaire Refaelov !

14:40
"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

"Il doit faire attention à ce qu'il dit" : une légende du Bayern défend Vincent Kompany face à Jürgen Klopp

10:20
Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

Manchester United en crise : une légende du club réclame des mesures radicales

14:00
"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

"Je savais que des jours comme celui-ci arriveraient" : Rik De Mil ne veut pas tout remettre en cause

13:40
Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

Et en D1A aussi : le match d'ouverture de la 9e journée de Pro League est reporté

13:18
Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

Match reporté entre les Francs Borains et Dender ce vendredi !

13:00
Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

Un grand journal espagnol dévoile son top 100 mondial : deux Diables et deux joueurs de Bruges à l'honneur

12:20
Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

Les grands clubs belges ont les yeux rivés sur Zulte Waregem : un attaquant attire toutes les convoitises

12:00
"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

"Leur coach avait dit que ce serait une victoire facile" : le STVV a fait taire l'arrogance de Midtjylland

11:40
La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

La Confédération asiatique retourne sa veste : Gianni Infantino a réussi à rallier certains de ses détracteurs

11:20

Plus de news

Les plus populaires

Bundesliga

 Journée 7
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 2-3 B.Moenchengladbach B.Moenchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 24/10 Union Berlin Union Berlin
1. FC Cologne 1. FC Cologne 24/10 Schalke 04 Schalke 04
Paderborn 07 Paderborn 07 24/10 Hambourg Hambourg
RB Leipzig RB Leipzig 24/10 Elversberg Elversberg
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 24/10 Werder Brême Werder Brême
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 24/10 Eintracht Francfort Eintracht Francfort
Hoffenheim Hoffenheim 25/10 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
Freiburg Freiburg 25/10 Bayern Munich Bayern Munich

Dernières réactions

El Malvario El Malvario a propos de La poisse pour l'Union : deux joueurs sortent blessés coup sur coup den strep den strep a propos de "Aveugles et boiteux" : un ancien international polonais démolit deux Anderlechtois malgré la victoire Sead08 Sead08 a propos de Coup dur pour Vincent Euvrard : un joueur du Standard absent six semaines ! JoBg JoBg a propos de Une crise, quelle crise ? Anderlecht déroule à la hussarde et domine le Jagiellonia Bialystok JoBg JoBg a propos de Leur match-référence au meilleur moment ? Les cotes d'Anderlecht au Jagellonia Bialystok El Malvario El Malvario a propos de Un ancien de Neerpede dans les rangs du Jagiellonia : "Celui que je redoute le plus ? Bertaccini" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Le Club de Bruges plie, ne rompt pas, puis déroule et écrase le Racing Lens ! tede tede a propos de Que prépare réellement Vítor Bruno ? Anderlecht semble être devenu un laboratoire JoBg JoBg a propos de "Ces équipes sont moins bonnes, mais..." : la presse française très amère au moment de quitter Bruges Sandirap77 Sandirap77 a propos de La direction n'en peut plus : Charleroi prend position après les débordements de ses supporters à Mons Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved