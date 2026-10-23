Tout un club sous le choc : la décision forte du Bayern après le malaise de Vincent Kompany

Le Bayern est rassuré de savoir Vincent Kompany dans un état stable entouré de médecins à son chevet. Mais le club reste très marqué par son malaise et a d'ailleurs fait annuler le match de son équipe réserve.

Bien au-delà de l'équipe première, Vincent Kompany s'investissait énormément pour la réserve du club. Le week-end dernier, il préfaçait encore avec humour le derby au menu des U23 dirigés par Dante face au TSV 1860 München.

L'entraînement annulé, le match aussi

C'est d'ailleurs à un entraînement donné aux jeunes du club que Vince the Prince a fait son malaise hier. Les joueurs de l'équipe première étaient encore au vestiaire, mais les espoirs bavarois ont, eux, été choqués en assistant d'eux-mêmes à la chute et à l'évacuation.

Le Bayern a donc logiquement trouvé un arrangement pour reporter le match de Regionalliga de sa réserve contre le DJK Vilzing. Personne ne se sentait en état de jouer. Le match de Bundesliga de l'équipe première contre Fribourg devrait par contre être maintenu.

Vincent Kompany, un bourreau de travail qui doit se ménager

Au sein du club, on prend évidemment ce malaise très au sérieux. Les journalistes Philipp Kessler et Manuel Bonke rapportent que Kompany avait déjà passé la nuit en observation à l'hôpital il y a quelques jours. Les résultats négatifs l'avaient poussé à immédiatement se remettre au boulot.

La direction se montre désormais catégorique : Vincent doit se reposer et prendre le temps nécessaire pour une guérison complète avant de reprendre le travail. Car personne n'ignore la charge de travail à laquelle il s'atreint, veillant souvent très tard la nuit. En apprenant son malaise, Jürgen Klopp l'a lui aussi enjoint à prendre du repos.



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