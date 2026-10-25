"Ceux devant doivent prendre leurs responsabilités" : Giulian Biancone n'épargne pas l'attaque d'Anderlecht

Au micro de DAZN, Giulian Biancone a expliqué pourquoi Anderlecht avait joué aussi haut sur le terrain et a aussi demandé aux joueurs offensifs de prendre aussi leur part de responsabilité dans les faibles résultats du club bruxellois.

Anderlecht est en crise. Eliminés de la Coupe de Belgique, pas spécialement bien embarqués en Coupe d'Europe, malgré leur dernier succès en Europa League, les "Mauves" accusent désormais, suite à leur lourd revers à La Gantoise (4-0), 9 points de retard sur La Gantoise après seulement 9 journées de championnat.

Indiscutable au sein de la défense centrale bruxelloise depuis son arrivée l'été dernier, Giulian Biancone est un peu passé à côté de son sujet ce dimanche. Le Français, interrogé par DAZN n'a pas échappé à ses responsabilités, revenant sur certains choix tactiques qui ne se sont pas avérés payant.

Un alignement trop haut ?

"L'alignement haut, c'est une bonne chose à certains moments, mais aujourd'hui, vous vous faites punir sur pratiquement chaque but sur des transitions. Pourquoi ne pas avoir ajusté cela à la mi-temps", a interrogé le journaliste de DAZN.

"C'est ce qui fait notre force, lui a directement rétorqué Giulian Biancone. Quand nous avons été en Pologne, jeudi, on était très haut et ça a très bien marché. Aujourd'hui, sur certains moments du match, ça a très bien marché et c'est notre ADN. On est comme ça, mais on doit mieux gérer."

"On prend des transitions de fous, on se retrouve dans des positions avec des 3 contre 1, des 4 contre 1. Le premier but, le centre, on a vu qu'ils adoraient cela, on l'a vu 200 fois à la vidéo. Et le premier centre qu'ils font, on prend le but. Il faut faire preuve de maturité", a poursuivi le défenseur central.



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Ceux devant doivent aussi prendre leurs responsabilités

"On n'a pas été capables de défendre correctement aujourd'hui, on n'a pas été capables de mettre des buts, comment veux-tu gagner ?, conclut Giulian Biancone. Comme je le dis, moi je prends la responsabilité défensivement, mais il va falloir que les mecs devant prennent leurs responsabilités et commencent aussi à être efficaces. Parce que c'est compliqué de gagner des matchs en n'arrivant pas à mettre un but.