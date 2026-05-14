C'est le jour-J : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à en découdre en finale de Coupe de Belgique. Les deux entraîneurs peuvent compter sur un noyau relativement au complet.

Un an après la finale de Coupe enlevée sous ses yeux par Anderlecht, David Hubert a aujourd'hui l'occasion de remporter le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur face au Sporting. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur Kevin Rodriguez.

L'attaquant équatorien était sorti blessé contre Malines mais a pu s'entraîner avec le groupe cette semaine, il devrait être en mesure de tenir sa place. Promise David est donc le seul absent à déplorer : Christian Burgess, Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rentrent tous trois de suspension.

Plusieurs interrogations dans le onze anderlechtois

Côté anderlechtois, l'enjeu principal était de pouvoir compter sur Mihajlo Cvetković, exclu contre La Gantoise. Les éléments les plus incertains restent Moussa Diarra et Nathan Saliba, que Jérémy Taravel a présenté comme prêts à jouer en conférence de presse.

Le seul absent certain sera Mario Stroeykens. La balle est désormais dans le camp de Jérémy Taravel, qui devra notamment faire des choix en attaque entre Tristan Degreef, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini.

Les compositions probables :

Anderlecht : Coosemans - Camara, Kana, Diarra, Augustinsson - De Cat, Saliba - Degreef, Hazard, Bertaccini - Cvetković