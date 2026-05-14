Suis Union SG - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 15:00.
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Date: 14/05/2026 15:00
Compétition: Coupe de Belgique
journée: Finale
Stade: Koning Boudewijn Stadion

On y est : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à croiser le fer en finale de Coupe. Qui parviendra à brandir le trophée ?

Tous les matches en direct
Temps   15:00 
Scott Crabbé depuis le Stade Roi Baudouin
14:03
 Du beau monde dans le village VIP anderlechtois
Jan Vertonghen, Tomasz Radzinski et Edwin Van der Sar sont notamment aux côtés de la direction mauve
Union SG:
Banc:

Anderlecht (Union SG - Anderlecht)
Anderlecht: Colin Coosemans - Ilay Camara - Lucas Hey - Moussa Diarra - Ali Maamar - Marco Kana - Nathan-Dylan Saliba - Nathan De Cat - Tristan Degreef - Thorgan Hazard - Mihajlo Cvetkovic
Banc: Mathys Angely - Ludwig Augustinsson - Yari Verschaeren - Danylo Sikan - César Huerta - Mats Rits - Enric Llansana - Justin Heekeren - Joshua Nga Kana - Killian Sardella - Adriano Bertaccini - Ibrahim Kanate
13:46
 La pluie s'en mêle, le moral reste au beau fixe
Le match s'annonce humide dans les travées du Stade Roi Baudouin. Mais cela n'entame pas la bonne humeur générale
13:45
Union SG - Anderlecht
13:44
Union SG - Anderlecht

13:31
 L'Union pour une troisième saison consécutive avec un trophée
Les Saint-Gillois, champions de Belgique en titre, ont remporté la compétition il y a deux ans, avec ce but de Koki Machida sur corner contre l'Antwerp
13:30
 Anderlecht l'attend depuis longtemps
Neuf ans se sont écoulés depuis le dernier trophées, sous les ordres de René Weiler. Une série que les Mauves veulent faire oublier, après deux finales de Coupe perdues depuis lors
13:28
 Beaucoup d'ambiance dans les deux camps
Les abords du Heysel sont jaunes, bleus, mauves et blancs : les fumigènes sont de sortie, le houblon aussi
13:24
 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live !
On se retrouve au Stade Roi Baudouin pour cette grande finale



11:33
Union SG - Anderlecht

11:00
Union SG - Anderlecht

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin  
Camara Ilay  
Hey Lucas  
Diarra Moussa  
Maamar Ali  
Kana Marco  
Saliba Nathan-Dylan  
De Cat Nathan  
Degreef Tristan  
Hazard Thorgan  
Cvetkovic Mihajlo  
Banc
Angely Mathys  
Augustinsson Ludwig  
Verschaeren Yari  
Sikan Danylo  
Huerta César  
Rits Mats  
Llansana Enric  
Heekeren Justin  
Nga Kana Joshua  
Sardella Killian  
Bertaccini Adriano  
Kanate Ibrahim  

présentation (du match)

Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Cvetković disponible, plusieurs retours de poids pour David Hubert : les compos probables d'Union - Anderlecht
Photo: © photonews

C'est le jour-J : Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise s'apprêtent à en découdre en finale de Coupe de Belgique. Les deux entraîneurs peuvent compter sur un noyau relativement au complet.

Un an après la finale de Coupe enlevée sous ses yeux par Anderlecht, David Hubert a aujourd'hui l'occasion de remporter le premier trophée de sa jeune carrière d'entraîneur face au Sporting. Pour cela, il devrait pouvoir compter sur Kevin Rodriguez.

L'attaquant équatorien était sorti blessé contre Malines mais a pu s'entraîner avec le groupe cette semaine, il devrait être en mesure de tenir sa place. Promise David est donc le seul absent à déplorer : Christian Burgess, Kevin Mac Allister et Adem Zorgane rentrent tous trois de suspension.

Plusieurs interrogations dans le onze anderlechtois

Côté anderlechtois, l'enjeu principal était de pouvoir compter sur Mihajlo Cvetković, exclu contre La Gantoise. Les éléments les plus incertains restent Moussa Diarra et Nathan Saliba, que Jérémy Taravel a présenté comme prêts à jouer en conférence de presse.

Le seul absent certain sera Mario Stroeykens. La balle est désormais dans le camp de Jérémy Taravel, qui devra notamment faire des choix en attaque entre Tristan Degreef, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Mihajlo Cvetković et Adriano Bertaccini.

Les compositions probables : 

Anderlecht : Coosemans - Camara, Kana, Diarra, Augustinsson - De Cat, Saliba - Degreef, Hazard, Bertaccini - Cvetković

Union : Scherpen - Mac Allister, Burgess, Sykes - Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Guilherme, Ait El Hadj - Biondic, Rodriguez

Prono Union SG - Anderlecht

Union SG gagne
Anderlecht gagne
Les plus populaires
2-0
(5x)		 3-0
(3x)		 2-1
(2x)

Comparatif Union SG - Anderlecht

face-à-face remportés

14
3
3
26/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
30/11 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-0 Union SG Union SG
31/08 18:30 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
10/05 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-1 Union SG Union SG
12/04 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
23/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
01/09 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
05/05 18:30 Union SG Union SG 0-0 Anderlecht Anderlecht
14/04 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 Union SG Union SG
28/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 2-2 Union SG Union SG
25/01 20:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
28/07 20:45 Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
08/01 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
28/08 18:30 Union SG Union SG 2-1 Anderlecht Anderlecht
15/05 18:30 Anderlecht Anderlecht 0-2 Union SG Union SG
24/04 18:30 Union SG Union SG 3-1 Anderlecht Anderlecht
30/01 13:30 Union SG Union SG 1-0 Anderlecht Anderlecht
25/07 18:30 Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
11/02 20:45 Union SG Union SG 0-5 Anderlecht Anderlecht
27/09 20:45 Anderlecht Anderlecht 0-3 Union SG Union SG
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11:00

Yari Verschaeren vit ses dernières semaines à Anderlecht. Il veut quitter le Sporting par la grande porte, avec un trophée.

Coupe de Belgique

 Finale
Union SG Union SG 20:00 Anderlecht Anderlecht
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