"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ce trophée, je le convoite depuis si longtemps" : le clin d'oeil à l'histoire remarqué de Yari Verschaeren
Photo: © photonews

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Yari Verschaeren vit ses dernières semaines à Anderlecht. Il veut quitter le Sporting par la grande porte, avec un trophée.

Rangé aux oubliettes pendant une partie de la saison, Yari Verschaeren a débuté les quatre derniers matchs d'Anderlecht comme titulaire. Malheureusement pour lui, le Sporting n'en a remporté aucun. Pas la meilleure préparation qui soit avant une finale de Coupe. 

Mais le numéro dix des Mauves y croit : "Je suis confiant. Nous sortons d'un match difficile contre La Gantoise, que nous avons tout de même réussi à terminer sur une note positive avec un point, malgré notre infériorité numérique. Je pense que nous abordons cette finale de coupe avec une confiance totale. J'ai le sentiment que tout le monde l'attend avec impatience", explique-t-il sur le site internet du club.

"Tout le monde en parle ; c'est un sujet central dans le groupe. Pendant toute la compétition, lors de chaque match, on a toujours ressenti cette atmosphère particulière. C'est différent de ce qu'on ressent en championnat. On a le sentiment que l'enjeu est plus important à chaque rencontre", poursuit-il.

Jamais deux sans trois ou une finale sous le signe du numéro dix ?

Yari Verschaeren a intégré l'équipe première d'Anderlecht en janvier 2019, un an et demi après le dernier trophée remporté par le club. Depuis, il a disputé pas moins de 259 matchs en Mauve, dont deux finales de Coupe perdues. Il veut rectifier le tir avant de partir : "Cela signifierait énormément pour moi. Je joue en équipe première depuis huit saisons ; ce trophée, je le convoite depuis longtemps. En tant que numéro dix, pouvoir soulever la dixième Coupe de l'histoire du club, ce serait quelque chose de très beau".

Lire aussi… L'Union et Anderlecht prêts à en découdre - Direct Commenté
Ce trophée, il le veut également pour rendre aux supporters toute l'affection reçue : "Même dans les moments difficiles, quand les choses ne se passent pas bien sur le terrain, en tant que joueur, on sent que tout le monde est derrière nous". 

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