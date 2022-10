Timothy Derijck présente ses excuses après son tacle sur Fabio Silva

Timothy Derijck aurait dû être exclu lors de Zulte Waregem - Anderlecht, c'est un fait. Son tacle sur Fabio Silva, pourtant revu par Mr Laforge, mettait clairement l'intégrité du Portugais en danger.

Pourtant, après revisionnage des images, Mr Laforge sifflait penalty...sans brandir de carte rouge à Derijck. Felice Mazzù regrettait cette décision après le match. Et même Timothy Derijck se rend compte, maintenant qu'il a revu la phase, de la dangerosité du geste. "Quand tu penses que ce n'est pas si grave puis que tu revois les images...Désolé à Fabio Silva et au Sporting d'Anderlecht !", écrit le défenseur de Zulte Waregem via une story Instagram, avec la mention : "Admettre ses erreurs".

Un beau geste, rare de nos jours, de la part du joueur flandrien. À la pause, Derijck affirmait en effet que ce n'était "absolument pas penalty" sur cette phase...