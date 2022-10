Mazzù regrettait un arbitrage incohérent : "Des faits de jeu me surprennent"

Pour Mr Laforge ce jeudi, c'était "au VAR, au VAR, au VAR". Les phases polémiques se sont succédées, et n'ont pas toutes été réglées de manière satisfaisante...

Ainsi, sur le but d'ouverture du RSC Anderlecht, une phase confuse avait été sifflée : Mr Laforge, après consultation des images, annulait un but pour hors-jeu (logique), puis désignait le point de penalty (de manière logique aussi). Mais Timothy Derijck s'en sortait (très) bien sans carton rouge. "Il y a des faits de jeu que je regrette. Je pense à ce coup que Fabio Silva prend, qui aurait pu le blesser gravement...et il ne prend pas de rouge. Tout le monde a revu les images, et Mr Laforge lui-même les a vues. C'est regrettable", estime Felice Mazzù.

L'entraîneur du RSCA précise : "Je ne me cache pas derrière ça ! Mais je souligne des choses, j'ai droit à mon avis. Cela dit, nous avons mené 1-2, puis n'avons pas réussi à tenir le score. La rouge d'Arnstad est donnée plus facilement que celle de Derijck, mais c'est comme ça...pas grand chose ne nous sourit. Nous menons 1-2, et il y a ce carton, puis l'orage arrive et ce terrain convenait moins à notre équipe", souligne-t-il. "On le dit depuis longtemps, cette équipe n'est pas faite pour une situation de combat".