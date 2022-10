Felice Mazzù sera bel et bien sur le banc pour Standard-Anderlecht

Il n'y aura pas de changement suite à la défaite d'Anderlecht à Zulte Waregem : Felice Mazzù restera sur le banc, au moins jusqu'au Clasico de ce dimanche.

Les questions fusaient après la défaite à Zulte ce jeudi : Felice Mazzù craignait-il pour son poste ? Le coach du RSCA donnait la seule réponse qu'il pouvait donner : lui n'est pas décisionnaire - ni démissionnaire - et serait présent ce vendredi à Neerpede. Dont acte : ce matin, Mazzù et son staff étaient présents à l'entraînement, dans une atmosphère qu'on imagine pesante. Et s'il n'est pas irréaliste d'imaginer que du changement pourrait avoir lieu à plus ou moins court terme sans redressement rapide de la situation, ce ne sera pas pour tout de suite.

Le Nieuwsblad confirme en effet ce vendredi que Mazzù sera sur le banc dimanche pour le déplacement très attendu au Standard. Malgré le 16/39 et un RSCA plus proche de la zone rouge que du top 4, la direction estime en effet qu'une décision aujourd'hui ne permettrait pas forcément de changer les choses d'ici dimanche - ce qui semble logique. Reste à voir si une défaite à Liège serait celle de trop.