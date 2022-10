Hendrik Van Crombrugge abattu : "À 3-2, il reste 6 minutes et nous n'y croyons même pas..."

Anderlecht a pris l'eau, au propre comme au figuré, à Zulte Waregem. Hendrik Van Crombrugge pointait la mentalité défaillante du côté des Mauves.

Alors qu'ils menait, le Sporting d'Anderlecht s'est retrouvé à 10 et n'est pas parvenu à tenir bon face à une équipe de Zulte plus vaillante. "À 1-2, nous avons le contrôle de la rencontre, tout allait bien et puis il y a cette carte rouge stupide", lâche Hendrik Van Crombrugge. "Zulte a pris la confiance à ce moment-là et a plus cru que nous à un résultat". Une question de volonté, estime donc le capitaine, car même quand les Flandriens font...3-2, il reste du temps. "Il y a encore 6 minutes de jeu et pourtant, à aucun moment je ne sens qu'on y croit. Ca fait mal car aujourd'hui, on avait le contrôle et on finit par perdre".

Reste à voir désormais si Anderlecht continuera avec Felice Mazzù, qui se retrouve dans une situation très, très compliquée. Sur le 1-2, les joueurs ont couru vers leur entraîneur pour montrer leur soutien. "Oui, le groupe est toujours avec l'entraîneur et l'a toujours été. Mais après, c'est à nous d'aller chercher des résultats sur la pelouse, sinon, sa tâche est compliquée", regrette Van Crombrugge.