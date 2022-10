Anderlecht peut déjà oublier le top 4, et nous ne sommes qu'en octobre...

Douze points de retard sur le top 4 après 13 journées : la saison du RSC Anderlecht est une catastrophe. Est-ce irrattrapable ? Très probablement.

Passons outre les débats : Mazzù doit-il partir ? Un autre fera-t-il mieux ? Vincent Kompany aurait-il fait mieux ? Le noyau est-il assez bon ? Wouter Vandenhaute et Peter Verbeke sont-ils à blâmer ? Il n'y a probablement aucune réponse totalement vraie, et peu de réponses totalement fausses à ces questions. La seule chose totalement vraie, ce sont les chiffres. Les chiffres mentent rarement. Et les voici : après 13 journées de championnat, le Sporting d'Anderlecht est 9e à douze points du top 4. Les Mauves sont plus proches des quatre derniers que du Standard de Liège, qu'ils affrontent dimanche.

Le top 4 est déjà inaccessible

La saison passée, après 13 journées, on ne peut pas dire que le "process" de Vincent Kompany récoltait les louanges espérées. Le jeu n'était pas régulier, les résultats étaient en dents de scie, Anderlecht enchaînait notamment les matchs nuls (6 déjà). Mais chaque saison est différente. Cette saison, la bagarre est plus dure en bas de classement, et les leaders prennent plus de points (34 et 33 pour les deux premiers, contre 28 et 26 la saison passée). Le RSCA, lui, était...à 2 points du top 4. Deux unités seulement, contre douze aujourd'hui. Les critiques à l'encontre de Kompany ont mal vieilli.

© photonews

Il faut être réaliste : un tel retard est impossible à résorber. Il y avait moins d'écart la saison passée entre le top 4 et le 16e de D1A qu'il y en a cette saison entre Anderlecht et le top 4. Non pas que ce soit le pire début de saison ces dernières années, cela dit : en 2019-2020, après 13 journées de championnat, Anderlecht comptait 14 points. Deux de moins que cette saison. Les Mauves entameront une belle remontée en 2020 et quand le Covid forcera l'arrêt du championnat, ils étaient aux portes du top 6.

Dans la conjoncture actuelle, quelles équipes, cependant, sont susceptibles de s'écrouler au point où Anderlecht pourrait en profiter et revenir dans le peloton de tête ? En imaginant même que l'Antwerp, Genk, Bruges ou l'Union quitte ce top 4, imagine-t-on que le Standard, La Gantoise et OHL voire Westerlo et Charleroi ne fassent pas mieux qu'Anderlecht ? Il ne faudrait pas seulement une série folle du RSCA : il faudrait un effondrement général au-dessus. Personne n'y croit. Et c'est sûrement révélateur : personne n'en parle vraiment. À Neerpede, on ne parle plus d'objectifs, juste de sortir de la crise. Nous sommes en octobre, et Anderlecht peut oublier le top 4. Sans oublier le réel risque d'être éliminé en Conference League. Il ne resterait alors que la Coupe pour sauver la saison...