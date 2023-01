Le Standard reçoit Eupen ce vendredi soir

Ronny Deila va devoir faire des choix ce vendredi.

Le match à l'Antwerp a laissé des traces dans le noyau. On le sait, pour ses deux cartons jaunes reçus à l'Antwerp, Cimirot sera suspendu pour la réception des Germanophones. Lucas Noubi devrait prendre sa place au sein de la défense liégeoise.

Mais le plus préoccupant, c'est l'attaque. En effet, Perica n'a toujours pas convaincu et un homme attend dans l'ombre : Noah Ohio. Ce dernier, revenu de blessure, pourrait apporter de la puissance, de la profondeur et du poids en front de bandière.

En espérant, maintenant, que la défaite à l'Antwerp n'a pas laissé de traces mentales. La réponse sera pour ce soir.

Standard (11 probable) : Bodart, Noubi, Bokadi, Laifis, Donnum, Canak, Alzate, Balikwisha, Fossey, Zinckernagel et Ohio.