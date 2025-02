"C'était faisable, et on l'a fait" » : Andi Zeqiri et le Standard battent le Club de Bruges !

Le Standard de Liège a réalisé un exploit en s'imposant face au Club de Bruges (1-2), Andi Zeqiri a partagé sa joie en interview d'après match.

Le Standard de Liège a offert à ses supporters un moment de pur bonheur en s’imposant face au Club de Bruges (1-2), l’un des favoris du championnat. Andi Zeqiri, auteur de l’égalisation sur penalty, a été l’un des grands artisans de cette victoire. Après le match, l’attaquant suisse a partagé sa joie et son analyse de cette performance collective.

"Franchement, avec tout le travail qu’on a fait, surtout ces derniers temps, vraiment contre un Club de Bruges qui est super fort, on mérite cette victoire.", a-t-il déclaré au micro de DAZN, soulignant l’effort et la détermination de son équipe.

Zeqiri a également expliqué comment le Standard a su retourner la situation après l’expulsion d’un joueur brugeois. "Au moment où il y a eu l’expulsion, j’ai fait passer le message à mes coéquipiers comme quoi c’était faisable, qu’on reste concentré. J’ai eu ce penalty, je travaille ça tous les jours, et ça m’a réussi.", a-t-il confié.

Le match n’a pas été sans quelques tensions et provocations, mais Zeqiri a pris les choses avec philosophie. "Ça fait partie du jeu, en tant que joueur, on aime ça. On reste fair-play, on respecte le Club de Bruges parce que c’est un très grand club. Aujourd’hui, je défends mes couleurs, celles du Standard."

Avec cette victoire, le Standard se rapproche un peu plus du top 6, un objectif clair pour la fin de saison. Zeqiri reste cependant prudent et appelle à la concentration. "Faut rester focus, la tête sur les épaules, on va continuer à travailler. Il y a encore 3 grands matchs qui nous attendent, dont le clasico la semaine prochaine. Faut qu’on se prépare bien, match après match."