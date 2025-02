Un dimanche triplement spécial pour Ivan Leko à Bruges : "Parfois, tu gagnes quand tu ne t'y attends pas et que tu espères juste un miracle"

Ivan Leko ne voulait pas s'enflammer, mais était évidemment comblé après la victoire du Standard "chez lui", à Bruges. L'entraîneur du mois de janvier est revenu sur cette performance, en conférence de presse.

C'était décidément un dimanche spécial pour Ivan Leko. Le coach croate des Rouches, qui avait reçu le prix d'entraîneur du mois de janvier avant le début de la rencontre, revenait pour la première fois "chez lui" au Jan Breydelstadion, et s'est imposé avec le Standard. Le T1 était naturellement satisfait de la prestation de ses joueurs et de la victoire acquise sur la pelouse du champion en titre.

"C'était un match difficile, comme toujours ici à Bruges, et surtout pour le moment. Le Club, lors de son match à Bergame, a montré à toute l'Europe à quel point il était bon. Historiquement et sur papier, ce match contre le Standard était gagné pour eux, mais on s'est très bien préparés."

Historiquement et sur papier, ce match était déjà gagné pour Bruges"

"On savait qu'on aurait besoin de courage et de bravoure pour faire quelque chose. Le Club a dominé et a eu la possession, mais notre bloc était stable. On aurait peut-être pu être plus agressifs, car on concède encore un but facile sur le 1-0, comme la semaine dernière. On est trop loin de l'homme."

Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour le Standard

Parfois malchanceux depuis le début de la saison, le Matricule 16 s'en est, cette fois, très bien tiré. Les Blauw & Zwart avaient fait le plus dur en ouvrant le score, mais l'exclusion de Tzolis juste avant l'heure de jeu a rabattu toutes les cartes. Cette décision, additionnée au penalty accordé, a amené beaucoup de frustration dans le camp brugeois, en témoignent les réactions d'après-match.

"Les circonstances du match nous ont aidées, avec le penalty et la carte rouge. On a eu de la bravoure, mais aussi un petit peu de chance. Parfois, tu gagnes quand tu ne t'y attends pas, quand tu espères juste un miracle, et pour ça, je suis très fier de mes joueurs. On avait perdu les deux derniers matchs, connu des blessures et des maladies et je suis très heureux de notre prestation dans ces conditions."

Parfois, tu gagnes quand tu ne t'y attends pas, quand tu espères juste un miracle"

"Je ne voulais pas frustrer Bruges, mais bien me battre et jouer au football. On s'est préparés à jouer un match de football contre une meilleure équipe que nous, il fallait donc utiliser nos forces pour exploiter leurs faiblesses. Pour moi, c'était un match spécial, avec le fait de revenir à la maison. C'est différent de diriger un match quand les émotions sont là. Je suis très heureux pour moi aussi, mais une nouvelle vie commence déjà dès demain avec la concentration qui sera mise sur le match contre Anderlecht."

Trois journées avant la fin de la phase classique, le Standard est toujours dans la course au top 6 et ne compte plus que trois points de retard sur La Gantoise. Une belle opération, même si les Rouches auraient préféré que les Buffalos soient battus à la Cegeka Arena. Lors de la réception d'Anderlecht, dimanche prochain, tout le monde sera remonté pour mettre la pression sur les Mauves et continuer de croire à l'exploit.

"Ce que mes garçons font cette saison est exceptionnel. Il reste trois matchs et on se bat toujours pour les Champions Play-Offs, c'est incroyable. On ne sait pas comment sera la situation demain, mais tout le monde ici et se bat et s'entraîne incroyablement pour montrer que même dans les moments difficiles, on peut apporter du plaisir aux gens", a conclu Ivan Leko.