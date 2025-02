La fin des débats ? Jonathan Lardot très clair sur les interventions arbitrales polémiques lors de Bruges - Standard

Le Club de Bruges était furieux après l'arbitrage de Lawrence Visser hier. Jonathan Lardot s'est exprimé sur les phases polémiques.

Plus que le penalty qui permet au Standard d'égaliser, les Blauw en Zwart étaient très mécontents des deux cartes jaunes reçues par Christos Tzolis. Sur la première surtout, le Club n'a pas digéré son avertissement pour simulation, alors que le Grec pensait pouvoir recevoir un penalty.

L'intervention de Jonathan Lardot dans Under Review était très attendue : "Si l’arbitre siffle sur une telle phase et estime qu’il s’agit d’un plongeon, il est obligé de montrer un carton jaune. C'est la première chose" commence le patron des arbitres belges.

Lardot rappelle qu'un arbitre peut juger d'une simulation même lorsqu'il y a un contact : "Cela peut être une phase où le joueur se laisse tomber pour tricher ou pour exagérer un contact léger. Ici, je peux comprendre que Lawrence Visser ait estimé qu'il s'agit d'une simulation".

Tzolis maladroit

La deuxième carte jaune a également été commentée par Jonathan Lardot. Sur le coup, Tzolis s'en est même bien sorti : "La question que l’on peut se poser ici est de savoir si cela doit être puni par un carton rouge direct. En ce qui me concerne, c'était définitivement une option, car c'est une faute grave".

"Le VAR n'est pas intervenu car le pied de Tzolis est resté relativement bas et a touché la cheville et le pied, et non juste la cheville. Mais à l’inverse, le VAR ne serait certainement pas intervenu si l’arbitre avait donné un carton rouge direct", conclut-il. Christos Tzolis y réfléchira sans doute à deux fois avant de se lancer de la sorte avec une carte jaune à son actif.