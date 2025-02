Au Standard, c'est l'euphorie après une prestation presque parfaite à Bruges : "Nos meilleurs matchs sont toujours contre les grandes équipes"

Le Standard a créé la surprise, ce dimanche, et s'est imposé à Bruges. Alors qu'il ne dispute que sa première saison en D1A, Léandre Kuavita a réussi sa mission face au meilleur entrejeu du championnat. L'un des symboles de cette victoire des Rouches.

Le Standard a créé l'exploit, ce dimanche. Sur la pelouse du Club de Bruges, les Rouches se sont imposés 1-2 grâce à deux buts inscrits dans la dernière demi-heure. Après la victoire, c'est un Léandre Kuavita qui semblait à peine réaliser ce qui venait de se passer qui s'est présenté à notre micro, avec, évidemment, un sourire jusqu'aux oreilles.

Contre les grandes équipes, on fait toujours de meilleures prestations, parce qu'on sait qu'on ne peut pas se louper"

"C'est toujours compliqué de venir ici, comme ça l'est de venir au Standard. Bruges était impressionnant en Coupe d'Europe, mais dans ce championnat, tout le monde peut se battre. On était venus ici pour les trois points, on a tout donné et on les a obtenus. Contre les grandes équipes, on fait toujours de meilleures prestations, car on sait qu'on ne peut pas se louper. On a battu deux fois Bruges (ndlr : le Standard est la seule équipe à l'avoir fait), c'est une bonne statistique, mais sans plus."

Le Standard a sorti le match presque parfait pour mettre fin à sa série noire au Jan Breydel

Au Jan Breydelstadion, le Matricule 16 a presque joué le match parfait. Reculer en première mi-temps, laisser Bruges se casser les dents, se frustrer, libérer des espaces dans son dos, avant d'en profiter. Le plan mis en place par Ivan Leko a été mené avec brio par les titulaires et remplaçants. Ce plan, il a d'ailleurs permis au Standard de s'imposer sur la pelouse du Club de Bruges pour la première fois depuis avril 2013, soit quasiment 12 ans.

"C'est le concept. On ne peut encaisser qu'un but maximum, et quand on a les espaces, on va rapidement vers l'avant. Ils ont essayé pendant 45 minutes, on a tenu, puis la carte rouge nous a permis de pousser."

"12 ans ? Wow, je ne connaissais pas cette statistique. Mais on sait que pour chaque équipe, c'est difficile de gagner ici. On l'a fait et ça fait beaucoup de bien. Mais j'ai l'impression qu'on n'a pas assez fêté, on n'a pas assez crié, comme si on n'avait pas gagné (rires). Mais on l'a fait, c'est bien, il faut qu'on continue."

Après une heure, Ilay Camara et moi étions tous les deux K.O."

A titre personnel, le jeune milieu de terrain n'a pas vécu un dimanche de toute aisance, au milieu d'Onyedika, Jashari et Vanaken. Mais Léandre Kuavita a mené sa mission défensive avec succès, bien que le principal intéressé, critique envers lui-même, espérait apporter davantage offensivement.

"C'était difficile, il y avait peu d'espace, beaucoup de duels. Cette saison est ma première, je ne dois pas trop me prendre la tête. Aujourd'hui, je pense que je pouvais faire beaucoup, beaucoup mieux. J'ai essayé d'être dans la gestion. On a beaucoup travaillé avec Ilay Camara, car ils venaient beaucoup sur les côtés pour nous attaquer. Je pense qu'à l'heure de jeu, on était tous les deux K.O. Mais on a gagné, pourquoi amener une mauvaise ambiance ?"