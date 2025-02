"L'arbitre a changé la rencontre" : Simon Mignolet frustré par les décisions face au Standard

Le Club de Bruges a essuyé une défaite à domicile face au Standard de Liège (1-2), plongeant Simon Mignolet dans la déception. Le gardien et capitaine brugeois a pointé du doigt l'expulsion évitable de Tzolis et les décisions arbitrales.

Le Club de Bruges a subi une défaite à domicile face au Standard de Liège (1-2), une performance qui laisse un goût amer pour Simon Mignolet. Le gardien belge, capitaine de l’équipe, n’a pas caché sa déception après le match.

"C’est difficile à expliquer, c’est une déception de perdre à nouveau des points. Quand tu joues ici, tu veux gagner. Bien sûr, c’est contre un Standard qui va se battre. On a vu ça.", a-t-il déclaré.

L’un des moments clés du match a été l’expulsion de Tzolis en deuxième période pour un deuxième carton jaune. Mignolet a regretté cette décision : "C’est vrai que le carton rouge était évitable. Je l’ai dit à la mi-temps dans le vestiaire : on ne peut pas être frustré par des phases d’arbitrage. Malheureusement, l’arbitre a pris des décisions. Je ne sais pas si elles sont justes ou pas, mais parfois, quand tu es arbitre, il faut rester calme et ne pas changer la rencontre."

Cette défaite s’ajoute à une série de résultats décevants pour le Club de Bruges, qui a du mal à enchaîner les victoires en championnat. Mignolet a évoqué les défis auxquels son équipe est confrontée, notamment après ses récents matchs en Ligue des champions. "On perd à nouveau des points parce qu’on a joué récemment en Ligue des champions. On a encore 3 matchs à jouer et essayer de prendre le plus de points possible.", a-t-il souligné.

Malgré les difficultés, Mignolet garde espoir pour la suite de la saison. Il a appelé ses coéquipiers à rester concentrés et à tirer les leçons de cette défaite.