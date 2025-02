Après avoir explosé contre le Standard, Bart Verhaeghe s'excuse...mais en rajoute un couche : "Cela peut être difficile à entendre"

Bart Verhaeghe n'a pas pu contenir sa frustration après la défaite contre le Standard. Il est allé attendre l'arbitre Lawrence Visser dans le couloir des joueurs après le match, pour lui dire sa façon de penser, il lui présente maintenant ses excuses.

Après la défaite contre le Standard, le président brugeois Bart Verhaeghe n'a pas su se contenir et est directement allé invectiver Lawrence Visser dans les couloirs, lui reprochant son arbitrage face aux Rouches.

Il regrette son comportement : "Je dois présenter mes excuses à l'arbitre, Lawrence Visser, et à ses assistants. Ce que j'ai fait n'est pas correct. Je tiens à m'en excuser sincèrement", a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Sporza.

"Je regrette la forme de mon comportement. C'était mal et je le condamne. Mais j'espère que nous pouvons maintenant nous concentrer sur le contenu et non sur Bart Verhaeghe. Car ce dernier n'est pas si important dans cette histoire", a-t-il souligné.

Des excuses sur la forme, pas sur le fond

Verhaeghe s'est également excusé au téléphone auprès de Jonathan Lardot, le boss des arbitres. Celui-ci aurait dit que les arbitres se doivent faire mieux. Un sentiment que partage son interlocuteur : le président brugeois estime que c'est à force de remise en question et d'autocritique que les clubs belges performent sur la scène européenne, il invite les arbitres à en faire autant : "Il faut nommer les choses telles qu'elles sont. Cela peut être difficile à entendre, mais cela nous rend juste meilleurs."

"Nos arbitres doivent affronter la réalité et comprendre que ce niveau n'est pas suffisant. Aujourd'hui, il y a un fossé entre notre niveau de jeu - ce que nous montrons en Europe - et les arbitres, car je ne vois aucun Belge sur cette scène", a-t-il conclu. Bart Verhaeghe s'excuse donc sur la forme mais maintient son avis sur le niveau de l'arbitrage belge. Après ses succès européens, le Club laisse de plus en plus apparaître que la scène belge devient trop petite pour lui, n'ayant pas abandonné l'idée d'une BeNeLeague.