Le talon d'Achille du Club de Bruges : le prix lourd payé après l'Europe

Alors que Bruges brille sur la scène européenne, le Club accumule les déceptions en championnat belge. Après chaque match de Ligue des Champions, les points s'envolent.

Le Club de Bruges, l’un des clubs les plus prestigieux de Belgique, traverse une période compliquée en championnat après ses matches en Ligue des Champions. Une statistique récente par Jarno Bertho sur X révèle que le club a déjà perdu des points à sept reprises cette saison en Jupiler Pro League directement après un match européen.

👨🏼‍💻 #ClubBrugge verliest al voor de 7e keer punten na een wedstrijd in Champions League. Het liet al 17 (!) punten liggen na Europese duels.



🏡 AA Gent 2-4

🏡 Union 1-1

🚌 Beerschot 2-2

🏡 Kortrijk 1-1

🚌 Antwerp 2-1

🚌 STVV 2-2

🏡 Standard 1-2



#CLUSTA — Jarno Bertho (@JarnoBertho) February 23, 2025

Cette tendance soulève des questions sur la capacité de l’équipe à gérer la charge physique et mentale des doubles compétitions. En effet, le Club a laissé échapper pas moins de 17 points en championnat après des matches de Ligue des Champions.

Ces résultats contrastent fortement avec les performances impressionnantes de l'équipe sur la scène européenne, où il a notamment battu des équipes comme Aston Villa et le Sporting Portugal.

Parmi les matches où Bruges a perdu des points, on retrouve des rencontres contre des équipes de milieu de tableau, voire en bas du classement. Par exemple, après un match européen, Bruges a concédé un match nul 1-1 contre l’Union Saint-Gilloise, puis un autre nul 2-2 face à Beerschot. Ces résultats montrent une certaine fragilité, surtout lorsque l’équipe est confrontée à un calendrier chargé.

La liste des matchs concernés est longue: une défaite 2-1 contre Anvers, un autre nul 2-2 contre Saint-Trond, et une défaite surprise 1-2 contre le Standard de Liège. Ces résultats ont empêché Bruges de consolider sa position en tête du championnat et ont permis à ses concurrents de rester dans la course pour le titre.