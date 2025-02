Un premier match référence, sa très grosse blessure et les coulisses de son prêt à Sclessin : Gavin Bazunu se confie pour la première fois depuis son arrivée au Standard

Après deux prestations compliquées, Gavin Bazunu a sorti son premier match référence sous les couleurs du Standard, à Bruges. Après la rencontre, le portier irlandais s'est confié sur sa blessure encourue la saison dernière et sur son arrivée à Sclessin, en prêt sans option d'achat.

Il est l'un des artisans principaux de la victoire du Standard au Club de Bruges. Auteur de quatre ou cinq parades décisives en deuxième mi-temps, dont deux dans le temps additionnel, Gavin Bazunu a sorti une prestation référence avec les Rouches après deux premiers matchs compliqués. Malgré un lourd contact avec Simon Mignolet sur la dernière action, le portier irlandais est arrivé tout sourire à notre micro dans la zone mixte du Jan Breydel.

"Oui, je vais bien. J'ai juste une petite douleur au dos, mais ça va aller. Personnellement, c'est super pour moi de sortir cette prestation après ma blessure encourue la saison dernière qui m'a éloignée des terrains pendant dix mois. C'était difficile de retrouver le rythme, aussi parce qu'on joue à un haut niveau. Je commence à le retrouver et à gagner en confiance."

Je n'ai pas eu de doutes, mais plutôt de la déception, car je savais que mon niveau était bien meilleur que ça"

"Je ne dirais pas que j'ai eu des doutes, mais plutôt de la déception, car je savais que mon niveau était bien meilleur que celui des deux premiers matchs. Mais je sais aussi que quand on ne joue pas pendant longtemps, il faut quelques matchs avant de revenir. Je reste confiant et je m'entraîne dur pour retrouver mon meilleur niveau."

Il a dû tout réapprendre et est venu au Standard pour se relancer

Mais retrouver son meilleur niveau rapidement est difficile après une telle blessure. Avec Southampton, Gavin Bazunu a été victime d'une rupture du tendon d'Achille qui l'a écartée des terrains pendant près d'un an.

"Ce que je retiens de cette période, ce sont les choses que les gens ne peuvent pas voir. Les premiers quatre ou cinq mois, lors desquels on réapprend à marcher. J'ai passé trois mois avec un plâtre, puis j'ai dû réapprendre à marcher, puis courir, sauter, absolument tout. Et après tout ça, après sept ou huit mois, revenir sur le terrain pour réapprendre à défendre un but. Ensuite, j'ai joué quelques matchs avec l'académie de Southampton avant de venir ici et de me sentir de mieux en mieux."

C'est donc, en quelque sorte, pour se relancer que l'Irlandais de 23 ans est arrivé à Sclessin en fin de mercato, en prêt sans option d'achat. Initialement, c'est un gardien d'expérience que la direction liégeoise recherchait pour encadrer ses trois jeunes portiers que sont Epolo, Godfroid et Poitoux, mais c'est bien celui qui a côtoyé Ederson au sein du centre de formation de Manchester City, puis Moussa Djenepo à Southampton, qui a été choisi.

Je n'ai pas senti une pression extérieure, ça fait partie du football. Je me mets suffisamment la pression moi-même pour repousser mes limites"

"Je n'ai pas senti de pression extérieure, juste de moi-même. J'essaye toujours de pousser mes limites et je suis très exigeant envers moi-même. Les pressions extérieures font partie du football, je me mets d'abord la pression à moi-même."

"J'ai eu les premiers contacts avec le club au milieu du mois de janvier, car je connaissais très bien Fergal Harkin. J'avais dans l'idée de venir ici, mais mon club a ajouté quelques complications. Toutes les parties se sont rapprochées et ça s'est finalement produit très tard, mais je suis très heureux d'être ici. J'ai un petit peu parlé avec Djenepo, mais c'est surtout Fergal qui m'a convaincu".

Jouer les Champions Playoffs changerait tout pour Gavin Bazunu

Bazunu est arrivé à 16 matchs de la fin de la saison, alors que le Standard est en pleine lutte pour une place en Champions Playoffs. Une ambition véritable pour lui, qui espère au maximum se remettre sur le devant de la scène pour s'imposer en Angleterre, la saison prochaine.

"Mon ambition est, premièrement, de montrer que je peux jouer dix, douze, quinze matchs pour me prouver, ainsi qu'à tout le monde, que je suis à 100% et de retour à mon niveau. Et, plus important encore, c'est d'aider l'équipe à gagner pour prendre le maximum de points."

Se mettre en valeur, Gavin Bazunu aura plus que jamais l'occasion de le faire, car le Standard dispute déjà des mini-Champions Playoffs pour terminer sa phase classique, et pourrait affronter à nouveau les cadors de notre compétition en cas de qualification pour le top 6. Pour quelqu'un qui veut se montrer et qui sait déjà qu'il va partir, la différence entre la sixième et la septième place est colossale.

On va jouer ces trois matchs comme trois finales (...) plusieurs joueurs m'ont dit que le Clasico était l'un des meilleurs matchs de leur carrière"

"Je pense qu'on va prendre ces trois derniers matchs comme des finales de Coupe. On ne peut pas se permettre de penser plusieurs semaines à l'avance ou de trop regarder le classement. Il nous reste trois finales, il faut gagner les trois et voir où on se trouve à la fin. Je n'ai pas vraiment regardé les matchs et les adversaires à la télévision, mais avec Jean-François Gillet on regarde les joueurs et le système de l'équipe qu'on va affronter au prochain match. On regarde les forces et les faiblesses des joueurs offensifs pour me préparer au mieux."

La prochaine étape, évidemment, sera le Clasico contre Anderlecht, dimanche prochain. Une rencontre qui lui a déjà été évoquée. "J'ai parlé avec plusieurs joueurs qui m'ont appris l'importance de ce match et l'ambiance qu'il allait y avoir. Plusieurs joueurs m'ont dit que ça faisait partie des meilleurs matchs qu'ils ont joués dans leur carrière, donc je me réjouis déjà d'y être", a conclu Gavin Bazunu.