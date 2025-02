"Je n'arrive pas à y croire", "Bruges ne savait que faire" : Ibe Hautekiet ivre de joie après la victoire du Standard face à son ancien club

"Je ne peux pas y croire". Tels étaient les mots d'Ibe Hautekiet après la victoire du Standard sur la pelouse de son club formateur, le FC Bruges. Le défenseur central des Rouches s'est présenté à l'interview avec des étoiles dans les yeux.

Cette jeune équipe du Standard ne pouvait pas se souvenir de la dernière victoire du Matricule 16 sur la pelouse du Club de Bruges, qui remontait à avril 2013. Ce dimanche, les Rouches ont créé l'exploit face au champion en titre, et Ibe Hautekiet avait encore un petit peu de mal à le réaliser, à notre micro.

"Incroyable ! C'était quand la dernière fois ? 2013 ? Wow ! J'avais 10 ans, imagine. A ce moment-là, je jouais à Zulte-Waregem, donc je supportais Waregem. La célébration avec les supporters ? Oh oui, c'était tellement bien !"

Je pense que c'est une victoire méritée, Bruges ne savait pas vraiment que faire, même en première mi-temps"

"Cette victoire fait beaucoup de bien, je ne peux pas y croire. J'étais très déçu après le but encaissé car ce n'est pas très bien défendu et on a beaucoup travaillé sur ça, mais on a très bien joué après l'exclusion. Je pense que c'est mérité, Bruges ne savait pas vraiment que faire, même en première période, malgré quelques bonnes occasions."

Les Rouches ont su resserrer les boulons et ne presque rien laisser à Bruges

Cette saison, le Standard parvient surtout à prendre des points grâce à son organisation défensive. Mais les Rouches avaient concédé six buts lors des deux derniers matchs. Retrouver de la stabilité était donc une priorité, et on peut écrire que la mission a été menée à bien, ce dimanche. Les joueurs d'Ivan Leko sont les seuls à avoir battu le Club de Bruges à deux reprises.

"On avait perdu notre organisation ces deux dernières semaines alors que ça a été notre force pendant toute la saison. Contre Westerlo, c'était une catastrophe et ce n'était pas terrible contre Genk non plus. Mais aujourd'hui, on a su montrer que c'est notre force."

Dans les distances parcourues, nous sommes la meilleure équipe du championnat"

"Comment on peut battre deux fois Bruges ? Le travail, seulement. Si vous regardez les mètres qu'on fait pendant la semaine et pendant le match, on est la meilleure équipe du championnat. Les équipes comme Genk et Bruges n'aiment pas que tu sois dans les duels ou la contre-attaque, parce qu'ils veulent jouer."

Gavin Bazunu a gagné ses premiers points

Dans les dernières minutes, toutefois, le Standard a dû s'en remettre à Gavin Bazunu pour garder son avance. Après deux premiers matchs très difficiles, le portier irlandais arrivé pendant l'hiver a, pour la première fois, fait gagner des points aux Rouches.

"Il y avait un petit peu de panique, mais c'est la force de Bruges. Ils ont quelques très bons joueurs de tête, comme Vanaken que je connais bien. Son timing de la tête est incroyable. Jutgla et Nilsson ont beaucoup de qualités aussi. Quand ils sont en difficulté, ils peuvent jouer avec des longs ballons et c'est une grande force de leur équipe. Ce n'est pas possible de vraiment rester haut dans cette situation, car ils vont jouer des longues balles pour nous faire reculer."