Le parquet fédéral prend la parole sur l'affaire Bart Verhaeghe : le président du Club de Bruges sera bien puni

La frustration était à son comble au Club de Bruges après la défaite face au Standard. Le président Bart Verhaeghe est descendu dans les couloirs du Jan Breydel, à la rencontre de Lawrence Visser. L'homme fort des Blauw & Zwart va être sanctionné.

"Tu vas me donner une carte aussi ?" Un Bart Verhaeghe frustré est allé trouver Lawrence Visser dans les couloirs du Jan Breydel après la défaite du Club de Bruges face au Standard, dimanche. "Ne sois pas si stupide, tu as été terriblement mauvais" a lancé l'homme fort des Blauw & Zwart.

Le parquet fédéral ne laissera pas passer cet incident et a confirmé dans un communiqué que Bart Verhaeghe sera poursuivi. "Le respect des arbitres et de la VAR doit être primordial et de telles attitudes et insultes ne peuvent être tolérées en aucune circonstance. Même lorsqu'elles sont le résultat de frustration, de colère ou de toute autre émotion."

Le parquet fédéral attend la séance de la Commission disciplinaire, mais Bart Verhaeghe sera bien puni

En outre, le parquet fédéral a souligné que la critique de l'arbitrage était possible, mais de manière appropriée. "Non seulement la compétence d'un arbitre est mise en doute publiquement et de manière intimidante, mais par extension, l'ensemble du corps arbitral est également mis en doute. Cela donne un sentiment inconfortable qu'un président d'un des plus grands clubs du pays suggère qu'il y aura des représailles s'il n'est pas d'accord avec les décisions arbitrales."

Le fait que le président du Club ait présenté ses excuses doit toutefois être pris en compte. "Cela démontre un certain sentiment de culpabilité, mais le ministère public constate que le message d'excuses (uniquement dans la forme et non dans le contenu) est complètement éclipsé par un plaidoyer pour plus de qualité parmi nos arbitres."

L'affaire fera l'objet d'une enquête plus approfondie. Le parquet fénéral n'a pas encore prononcé de sanction et va attendre la séance de la Commission disciplinaire pour la proposer.