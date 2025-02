Rouge de colère, le président Bart Verhaeghe s'en est pris verbalement à Lawrence Visser après Bruges - Standard : "Ne sois pas si stupide"

L'arbitre Lawrence Visser était le sujet de vives critiques de la part du Club de Bruges après la défaite face au Standard. Le capitaine Hans Vanaken n'a pas mâché ses mots, Maxim De Cuyper et Simon Mignolet non plus, tandis que Bart Verhaeghe a attendu l'arbitre de la rencontre dans les couloirs.

Scène incroyable à Bruges, ce dimanche. Après la défaite du Club face au Standard, le président Bart Verhaeghe est descendu dans le couloir reliant la pelouse du Jan Breydel aux vestiaires pour s'en prendre verbalement à l'arbitre Lawrence Visser. "Tu vas me donner un carton aussi ?", a lancé Verhaeghe en criant. "Tu étais terriblement mauvais aujourd'hui. Ne sois pas si stupide." Au micro de DAZN, le capitaine Hans Vanaken s'est aussi montré très critique. "La manière avec laquelle cette rencontre s'est déroulée est risible. Les cartons sont d'abord vite tombés, puis l'arbitre n'a plus rien sifflé en fin de match. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire", regrettait le Soulier d'Or. Tout le Club de Bruges est en colère contre Lawrence Visser Maxim De Cuyper partageait le même sentiment que Vanaken et son président. "Espérons qu'il y aura des conclusions tirées de ce match. Par nous, mais aussi par le Standard et les arbitres. Bien sûr que c'est frustrant. Personnellement, j'ai serré la main de l'arbitre, comme je le fais après chaque match. Rien de plus, mais c'est évidemment frustrant." Même son de cloche chez Simon Mignolet, qui ne jugeait que difficilement la faute de main d'Ordonez et l'exclusion de Tzolis. "Mais je pense que ce match n'aurait pas dû être dirigé de cette manière. Ce n'était pas nécessaire." En conférence de presse, Nicky Hayen s'est, lui aussi, senti lésé. Reste à voir ce que Jonathan Lardot et le département des arbitres en penseront...