Suis Anderlecht - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.
-
Date: 13/12/2025 20:45
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 18

Le RSC Anderlecht veut se relancer ce samedi face à Saint-Trond, surprenant deuxième au classement en D1A.

Les onze probables de RSCA-STVV
Les onze probables de RSCA-STVV
Photo: © photonews

Après l'humiliation à Westerlo, on serait surpris que Besnik Hasi opte encore pour le même onze de base.

Besnik Hasi peut-il vraiment se permettre de réaligner le même onze que celui qui a pris l'eau en Campine ? Problème : les joueurs qui sont passés au travers n'ont pas vraiment d'alternative sur le banc. On pense notamment à Hey, en l'absence de Marco Kana.

Il n'est pas impossible, cependant, que Moussa N'diaye paie son très mauvais match et soit remplacé... par Ali Maamar ? C'est la seule option, et elle enverrait un message clair. Le champion du monde U20 mérite certainement de recevoir une nouvelle chance.

Du reste, le onze ne devrait pas changer énormément, car les entrants n'ont pas vraiment fait la différence à Westerlo non plus.

Les 11 probables : 

RSCA : Coosemans / Maamar - Hey - Sardella - Camara / De Cat - Saliba - Hazard / Bertaccini - Cvetkovic - Angulo 

STVV : Kokubo / Van Helden - Taniguchi - Musliu - Vanwesemael / Yamamoto- Sissako - Muja -Ito - Sebaoui / Goto

Prono Anderlecht - STVV

Anderlecht gagne
Partage
STVV gagne
Anderlecht Anderlecht gagne Partage STVV STVV gagne
50.17% 30.85% 18.98%
Les plus populaires
2-1
(76x)		 1-1
(59x)		 1-2
(33x)

Comparatif Anderlecht - STVV

Classement

4
2

Points

31
33

Gagner

9
10

Perdre

4
4

Buts inscrits

23
26

Buts reçus

17
20

Cartes jaunes

42
28

Cartes rouges

3
1

face-à-face remportés

28
8
10
19/10 18:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
15/12 18:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
27/07 20:45 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/02 18:30 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
13/08 13:30 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
12/02 16:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
14/08 13:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
14/12 21:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
17/10 13:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
25/06 12:00 Anderlecht Anderlecht 1-1 STVV STVV
18/04 18:00 STVV STVV 0-1 Anderlecht Anderlecht
16/08 18:15 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
20/10 18:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
25/11 18:00 STVV STVV 4-2 Anderlecht Anderlecht
30/09 14:30 Anderlecht Anderlecht 0-0 STVV STVV
16/02 20:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
20/08 14:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
22/01 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
12/08 20:30 STVV STVV 0-0 Anderlecht Anderlecht
29/01 20:30 STVV STVV 1-2 Anderlecht Anderlecht
27/09 18:00 Anderlecht Anderlecht 1-0 STVV STVV
18/03 14:30 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
20/11 18:00 Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV
05/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
10/09 20:30 STVV STVV 0-2 Anderlecht Anderlecht
08/05 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
09/04 20:30 STVV STVV 1-1 Anderlecht Anderlecht
06/02 20:00 Anderlecht Anderlecht 1-2 STVV STVV
12/09 18:00 STVV STVV 2-1 Anderlecht Anderlecht
26/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 4-1 STVV STVV
09/12 20:30 STVV STVV 4-3 Anderlecht Anderlecht
20/01 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
30/07 20:30 STVV STVV 2-4 Anderlecht Anderlecht
28/07 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-3 STVV STVV
13/03 19:30 Anderlecht Anderlecht 5-2 STVV STVV
10/03 20:30 STVV STVV 3-0 Anderlecht Anderlecht
01/10 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
30/09 19:30 STVV STVV 1-0 Anderlecht Anderlecht
22/01 20:00 STVV STVV 2-2 Anderlecht Anderlecht
21/01 19:30 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
14/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
13/08 19:30 STVV STVV 0-3 Anderlecht Anderlecht
01/02 20:00 STVV STVV 1-3 Anderlecht Anderlecht
23/08 20:00 Anderlecht Anderlecht 3-0 STVV STVV
19/04 20:00 Anderlecht Anderlecht 2-0 STVV STVV
09/11 20:00 STVV STVV 3-1 Anderlecht Anderlecht
L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

12/12

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de David Verwilghen en tant que chef du scouting et du recrutement. Une arrivée qui signifie le départ de Dries Bel...

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

12/12

Besnik Hasi aborde la réception de Saint-Trond avec beaucoup de prudence. L'entraîneur d'Anderlecht a salué les qualités des Trudonnaires en conférence de presse et s'est e...

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

12/12

Besnik Hasi a provoqué la colère de Wouter Vrancken. Le coach d'Anderlecht voudrait perturber Goto selon le STVV.

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30

Saint-Trond est en pleine bourre avant de se déplacer à Anderlecht. De quoi mettre en lumière le travail de l'ombre du ratisseur qu'est Abdoulaye Sissako.

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00

Anderlecht peut se hisser à la deuxième place en cas de succès contre Saint-Trond. Mais pour cela, il faudra montrer un autre visage que contre Westerlo.

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

17:30

Marie Moreale, la femme d'Adriano Bertaccini, s'est livrée à propos de son mari. Elle raconte à quel point le football est important pour lui.

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

14:40

Ilay Camara a été appelé par le Sénégal pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste composée de 28 joueurs.

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

15:30

Anderlecht a communiqué ce samedi matin sa sélection pour le match contre Saint-Trond de ce soir. Une absence notable est à signaler : Luis Vazquez n'en fait pas partie.

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 20:45 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 14/12 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 14/12 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 14/12 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 14/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved