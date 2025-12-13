"J'ai toujours plus cru en ses qualités" : les confidences de la femme d'Adriano Bertaccini

Marie Moreale, la femme d'Adriano Bertaccini, s'est livrée à propos de son mari. Elle raconte à quel point le football est important pour lui.

Adriano Bertaccini est plus que jamais un mordu de football : "Il vit pour le football. Si ça ne va pas au foot, ça ne va pas tout court. Moi, je suis toujours positive, je lui dis que ça va aller."

Le buteur d’Anderlecht a connu le football à un niveau plus faible avant d’éclore et de rejoindre l’un des plus grands clubs du pays. Sa femme l’a toujours soutenu : "Ma force est que j’ai toujours plus cru en ses qualités. Même quand on est revenu pour qu’il joue en D1 amateur, je croyais qu’il allait réussir."

"Sans me rendre compte que ce monde du foot amateur était vraiment dur. Après, je sais que s’il n’avait pas marqué autant de buts, c’était peut-être fini pour lui à ce moment-là", raconte-t-elle au micro de La DH Les Sports+.

Adriano Bertaccini a été formé à Genk, équipe où il n’a jamais pu montrer ce dont il était réellement capable. Il est alors parti en prêt à Deinze lors de la saison 2019-2020. Ensuite, l’année suivante, il est parti définitivement pour une saison en Autriche au SC Austria Lustenau. À l’été 2021, il a signé au Thes Sport, en D1 amateur.

Lire aussi… Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?›

Suite à ce passage en amateur, le RFC Liège lui a offert un contrat professionnel en 2023. À Rocourt, il n’est resté que six mois tant il était d’une forme étincelante. Il a attiré les regards de clubs de Pro League. C’est finalement STVV qui l’a recruté à l’hiver 2024. Cet été, il s’est ensuite installé dans la capitale belge à Anderlecht. Ce parcours montre à quel point il n’a jamais lâché. Sa compagne raconte l’avoir toujours soutenu, et lui semblait toujours croire en une réussite au plus haut niveau.