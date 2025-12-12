Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

Besnik Hasi a provoqué la colère de Wouter Vrancken. Le coach d'Anderlecht voudrait perturber Goto selon le STVV.

Saint-Trond se déplace ce samedi au Lotto Park pour affronter Anderlecht. Avant le match, l’ambiance est tendue entre Besnik Hasi et Wouter Vrancken, à cause d’une déclaration.

En conférence de presse, l’entraîneur d’Anderlecht a évoqué un possible retour de Keisuke Goto dès cet hiver. L’attaquant appartient aux Mauves et est prêté à Saint-Trond cette saison.

Vrancken hors de lui

Dans Het Belang van Limburg, Wouter Vrancken n’a pas caché son agacement. "Il est surprenant qu’Anderlecht tente de déstabiliser un jeune joueur de cette manière juste avant notre match", a-t-il déclaré, en rappelant qu’il n’existe aucune clause de rappel dans le prêt de Goto. Il assure que son attaquant "est calme face à cette situation".

Le coach du STVV a mis en valeur le travail de son attaquant. "Il a montré une très bonne intensité à l’entraînement cette semaine", souligne Vrancken, avant d’ajouter qu’il espère revoir Goto briller comme lors des dernières rencontres.

Saint-Trond occupe actuellement la deuxième place de Pro League avec 33 points, devant le Club de Bruges et Anderlecht. Goto a inscrit cinq buts en championnat.