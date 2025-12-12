Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"
Photo: © photonews

Besnik Hasi aborde la réception de Saint-Trond avec beaucoup de prudence. L'entraîneur d'Anderlecht a salué les qualités des Trudonnaires en conférence de presse et s'est exprimé sur la bonne forme de Keisuke Goto, prêté par les Mauves au Stayen.

Le RSC Anderlecht occupe la quatrième place de la Jupiler Pro League avec 31 points, tandis que son prochain adversaire, Saint-Trond, totalise 33 points et se retrouve en deuxième position.

C'est donc avec beaucoup de respect que Besnik Hasi aborde la réception des Trudonnaires, ce samedi (20h45). "Ils sont dans une excellente dynamique. Ce n’est plus une surprise. Ils jouent un football reconnaissable, avec beaucoup d’énergie", a-t-il déclaré en conférence de presse, cité par Het Laatste Nieuws.

"Ils ont des joueurs qui ne cessent de courir, comme Yamamoto. Et Ito, je le considère peut-être comme le joueur le plus intelligent de notre championnat", a-t-il ajouté, sans oublier Keisuke Goto, prêté par Anderlecht, qui s'épanouit à Saint-Trond.

Goto en forme à Saint-Trond… grâce aux autres Japonais ?

Le Japonais a déjà marqué cinq buts pour les Canaris et semble mieux se sentir dans le Limbourg que dans la capitale. "La principale raison de sa bonne forme, selon moi, est qu’il se sent chez lui à Saint-Trond, entouré de compatriotes."

Lire aussi… L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ
"Cette interaction a toujours été un point sensible ici", a conclu Besnik Hasi, qui a également précisé que son équipe n'avait pas été particulièrement punie après son non-match à Westerlo et qu'elle se sentait prête à défier les Trudonnaires.

Anderlecht - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (13/12).

