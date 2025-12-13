Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Ilay Camara a été appelé par le Sénégal pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste composée de 28 joueurs.

Le profil du Belgo-Sénégalais est apprécié par l'entraîneur, qui le voit comme un joueur polyvalent. Il peut évoluer à différents postes, que ce soit sur les flancs droit et gauche ou en piston dans une défense à trois. Face au Kenya le 18 novembre, c'est d'ailleurs dans ce dernier rôle cité que le joueur a évolué.

C'est évidemment une opportunité unique pour l'Anderlechtois. Il pourra montrer ce dont il est capable et gagner des points auprès de son entraîneur. C'est le premier grand tournoi auquel il participera de sa carrière.

C'est en mars dernier qu'Ilay Camara avait décidé de représenter son pays d'origine, le Sénégal, plutôt que la Belgique. Le verdict était tombé suite à de nombreuses rumeurs. Désormais, il compte bien se faire une place dans la sélection sénégalaise.

Ilay Camara absent à Anderlecht

En 2026, il pourrait disputer la Coupe du monde avec sa sélection. Les Sénégalais sont dans un groupe composé de la Norvège, de la France et du vainqueur d'un barrage intercontinental (la Bolivie, le Suriname ou l'Irak).

La sélection d'Ilay Camara ne fait évidemment pas les affaires des Mauves, qui devront se passer de leur cadre. Le tournoi débutera officiellement le 21 décembre et la finale aura lieu le 18 janvier. Il manquera plusieurs matchs d'Anderlecht.