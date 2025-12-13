Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations

Un cadre d'Anderlecht appelé par sa sélection pour disputer la Coupe d'Afrique des nations
Photo: © photonews

Ilay Camara a été appelé par le Sénégal pour disputer la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste composée de 28 joueurs.

Le profil du Belgo-Sénégalais est apprécié par l'entraîneur, qui le voit comme un joueur polyvalent. Il peut évoluer à différents postes, que ce soit sur les flancs droit et gauche ou en piston dans une défense à trois. Face au Kenya le 18 novembre, c'est d'ailleurs dans ce dernier rôle cité que le joueur a évolué.

C'est évidemment une opportunité unique pour l'Anderlechtois. Il pourra montrer ce dont il est capable et gagner des points auprès de son entraîneur. C'est le premier grand tournoi auquel il participera de sa carrière.

C'est en mars dernier qu'Ilay Camara avait décidé de représenter son pays d'origine, le Sénégal, plutôt que la Belgique. Le verdict était tombé suite à de nombreuses rumeurs. Désormais, il compte bien se faire une place dans la sélection sénégalaise.

Ilay Camara absent à Anderlecht

En 2026, il pourrait disputer la Coupe du monde avec sa sélection. Les Sénégalais sont dans un groupe composé de la Norvège, de la France et du vainqueur d'un barrage intercontinental (la Bolivie, le Suriname ou l'Irak).

Lire aussi… Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"
La sélection d'Ilay Camara ne fait évidemment pas les affaires des Mauves, qui devront se passer de leur cadre. Le tournoi débutera officiellement le 21 décembre et la finale aura lieu le 18 janvier. Il manquera plusieurs matchs d'Anderlecht.

Suis Anderlecht - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

10:00
La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

08:30
"Ce sont des personnes très importantes" : récompensé par le Bayern, Vincent Kompany réagit

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 13/12: Paulina

13:00
Un retour attendu à l'Union après des mois à l'infirmerie : "Ça prend vraiment la bonne direction"

14:00
Le joueur libre le plus cher du marché est un ancien de Pro League, et il s'apprête à retrouver un club

13:00
"Plus le même" depuis son flirt avorté avec l'Union ? Rik De Mil répond à Mehdi Bayat

12:00
"Nous ne tiendrons pas cinq ans" : la proposition osée d'Anderlecht pour réformer le championnat

09:00
1
Moins d'un mois après avoir pris sa retraite, Zinho Vanheusden annonce une heureuse nouvelle

13:30
Le Standard de Liège donne des nouvelles d'Ibrahim Karamoko, sorti sur civière

12:12
Big Rom a faim : les confidences du kiné de Lukaku qui rassureront les Diables...et Anderlecht

11:30
Une saison à 19 buts, mais toujours pas de première sélection : "Tedesco m'avait appelé une fois"

12:40
Une façon de perturber Saint-Trond ? La sortie de Besnik Hasi fait réagir

21:00
Dans les valises de Rik De Mil à Gand ? "Le choix évident, mais le plan n'était pas de déstabilier Charleroi"

10:30
Quatre fois plus cher qu'au Qatar ! Le prix démentiel que devront débourser les supporters belge au Mondial

11:00
Deux montées et un rôle d'entraîneur-joueur : le remplaçant de Rik De Mil à Charleroi a déjà de la bouteille

09:30
La Pro League pour s'assurer le Mondial ? Anderlecht et Malines à la lutte pour un attaquant de Dortmund

08:00
Besnik Hasi aborde Saint-Trond avec prudence : "Ils ont le joueur le plus intelligent du championnat"

17:30
Un Unioniste absent face à Charleroi : "On espère le récupérer pour le dernier match de 2025"

07:20
Le Bayern Munich offre une belle récompense à Vincent Kompany

07:40
🎥 "On est nuls, il n'y a pas de souci" : la grosse engueulade de Thomas Henry avec un supporter du Standard

06:00
"Sclessin était en feu" : le souvenir marquant d'un ancien du Standard face à Arsenal

07:00
Le Standard tombe encore face à Louvain : les notes des Rouches après cette nouvelle contre-performance

23:15
3
Le dossier Mohamed Salah relancé après une décision forte d'Arne Slot à Liverpool

06:30
Bis répétita pour le Standard : faméliques, les Rouches s'inclinent face à Louvain et terminent sifflés

22:47
Christian Benteke à Anderlecht ou au Club de Bruges ? Son agent met les choses au clair

21:20
Challenger Pro League : le RSCA Futures craque à Beveren, Lommel assure

23:00
Un retour à Charleroi pour Felice Mazzu ? Le coach tranche

22:00
"À la fin, j'ai arrêté" : Eden Hazard raconte sa désillusion au Real Madrid

22:30
Un pari raté : le RWDM se sépare d'un milieu de terrain

21:40
Chelsea et Manchester United prêts à se battre pour l'ancienne pépite de l'Union Saint-Gilloise

20:30
Une place supplémentaire en Coupe d'Europe ? La Belgique perd du terrain, mais reste en tête

18:30
1
C'était long : une décision a été prise pour le match entre le Standard et l'Antwerp

19:30
Annoncé comme un grand talent à Genk, Bilal El Khannouss raconte sa remise en question

20:00
Le président de Bruges, Bart Verhaeghe, pas tendre avec Nicky Hayen : "Il devrait surtout être reconnaissant"

19:00
📷 Il était attendu : la Pro League dévoile le calendrier complet jusqu'à la 30e journée

16:30

