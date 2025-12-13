Besnik Hasi face à un choix difficile : "Il doit retrouver son niveau"

Anderlecht peut se hisser à la deuxième place en cas de succès contre Saint-Trond. Mais pour cela, il faudra montrer un autre visage que contre Westerlo.

Moussa N'Diaye vit une première partie de saison très compliquée à Anderlecht. Le latéral sénégalais semblait être définitivement lancé, mais la perte de son frère l'a profondément affecté. Il est aujourd'hui dépassé par Ludwig Augustinsson sur la gauche.

Mais le Suédois s'est blessé au mollet lors du match de Coupe à Genk et ne sera pas de retour avant l'année prochaine. N'Diaye a donc à nouveau plusieurs matchs pour convaincre. Mais le premier ne s'est pas déroulé comme prévu.

Pas à son niveau de la saison dernière

Face à Westerlo, l'ancien espoir du FC Barcelone a complètement pris l'eau face à Allahyar Sayyadmanesh, qui s'est offert un doublé. Hasi a préféré sortir son joueur dès la mi-temps. Il a évoqué son cas en conférence de presse.

"Il y a eu une sorte de rotation entre Augustinsson et N'Diaye pendant longtemps – ce qui leur a permis de rester performants – mais Augustinsson en est finalement sorti vainqueur. Ndiaye a un peu baissé de régime. On l'a vu aussi à Westerlo. Il faut que Moussa retrouve son niveau", explique l'entraîneur des Mauves.

Lire aussi… La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."›

Besnik Hasi pourrait lui offrir une seconde chance ce weekend contre Saint-Trond. Mais il dispose d'autres options, à l'image d'Ali Maamar (qui était monté à sa place au Kuipje) ou d'Ilay Camara, qui a montré au Standard qu'évoluer sur la gauche n'était pas un problème pour lui.