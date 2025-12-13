Absence confirmée pour un attaquant d'Anderlecht avant d'affronter STVV : blessure... ou un transfert en vue ?

Anderlecht a communiqué ce samedi matin sa sélection pour le match contre Saint-Trond de ce soir. Une absence notable est à signaler : Luis Vazquez n'en fait pas partie.

Luis Vazquez a encore eu sa chance la semaine dernière en seconde période contre Westerlo, mais n’a pas non plus réussi à se montrer décisif. Compte tenu du manque d’attaquants chez les Mauves et Blancs, il était toutefois convoqué à chaque fois dans le groupe pour les matchs.

Cette fois-ci, il n’est pas repris, ce qui est tout de même étonnant puisque Besnik Hasi avait déclaré vendredi que tout le monde était apte, à l’exception de Kana et Augustinsson. Luis Vazquez avait toutefois déjà été gêné il y a quelques semaines par une légère blessure. Cela pourrait donc jouer un rôle…

Luis Vazquez veut trouver une solution

Vazquez a en tout cas clairement fait savoir à la direction qu’il souhaitait trouver une solution lors du mercato hivernal, car lui aussi sent qu’il ne recevra plus beaucoup d’opportunités.

Anderlecht est activement à la recherche d’un attaquant supplémentaire et le profil de l’Argentin de 24 ans pourrait alors totalement passer au second plan. Cela pourrait donc également expliquer la situation actuelle.

Vazquez aimerait retourner dans son pays natal, mais à l’heure actuelle, rien n’est encore concret. À moins qu’un changement ne soit intervenu ces dernières heures.