L'arrivée de Verwilghen à Anderlecht est officielle... et s'accompagne d'un départ

Photo: © photonews

Ce jeudi soir, le RSC Anderlecht a officialisé l'arrivée de David Verwilghen en tant que chef du scouting et du recrutement. Une arrivée qui signifie le départ de Dries Belaen.

C'était la petite bombe de ce jeudi : David Verwilghen, l'un des grands artisans du succès de la RAAL ces dernières saisons, quittait les Loups pour rejoindre le RSC Anderlecht. D'un rôle de directeur sportif à l'Easi Arena, Verwilghen passe à un rôle de chef du recrutement au Lotto Park.

La nouvelle a été confirmée dans la soirée par la RAAL et par le RSC Anderlecht, et l'arrivée de Verwilghen a été officialisée. Une arrivée qu'on a pu penser mauvais signe pour Olivier Renard ; en réalité, c'est Renard lui-même, en collaboration avec Kenneth Bornauw (CEO), qui a identifié David Verwilghen comme chef du recrutement idéal.

Dries Belaen quitte Anderlecht 

Celui qui fait les frais de ce changement, c'est le désormais ex-chef scout d'Anderlecht : Dries Belaen."Ceci signifie également qu'après cinq saisons, la collaboration avec Dries Belaen prend fin. Le club tient à remercier Dries et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", lit-on dans le communiqué du Sporting. 

Belaen était arrivé en 2020 sous Peter Verbeke (qui est entre-temps parti, revenu dans un autre rôle... puis reparti), après avoir été directeur de l'académie des jeunes du Club de Bruges. Ces dernières années, son travail était fait dans l'ombre, les différents directeurs sportifs du RSCA ayant privilégié leur propre réseau. 


Tim Borguet, Chief sports du RSCA, s'est exprimé au sujet de l'arrivée de Verwilghen en ces termes : "L'arrivée de David et Hugo s'inscrit dans le cadre de la réorientation de l'un des départements sportifs les plus importants. Nous construisons une équipe complémentaire, dotée de diverses expertises, qui répond aux besoins du club en matière de recrutement."

