La sobriété depuis plus de six ans en Pro League : "Apparemment, mon nom a circulé au Club de Bruges, mais..."

Saint-Trond est en pleine bourre avant de se déplacer à Anderlecht. De quoi mettre en lumière le travail de l'ombre du ratisseur qu'est Abdoulaye Sissako.

Abdoulaye Sissako en est déjà à sa septième saison en Belgique. C'est Zulte Waregem qui a eu l'idée d'aller le chercher à Châteauroux en 2019. Depuis, le milieu défensif français (international chez les U20) en est à plus de 180 matchs sur nos pelouses.

Après Zulte Waregem, c'est Courtrai qui l'a récupéré. Malgré deux saisons très difficiles sur le plan collectif pour les Kerels, conclues par une relégation en D1B, Saint-Trond est venu l'y chercher l'été dernier. Et ça marche : Sissako apporte du muscle au milieu de tous les créateurs canaris.

Le natif de Clichy-la-Garenne sait ce qu'il sait faire et s'y tient parfaitement : "Disons que mon rôle, c’est un peu de faire le sale boulot, récupérer le cuir et couvrir les brèches. Je prends du plaisir à le faire car je suis dans une équipe performante. Mais je ne vous cache pas que faire ça les dernières années, dans des équipes de bas de classement, était plus frustrant", explique-t-il à la RTBF.

Le haut de tableau, plus valorisant

"À Courtrai et à Zulte Waregem, je faisais la sale besogne, sans forcément être récompensé. Mon modèle a toujours été Patrick Vieira, mais j’apprécie aussi Paul Pogba et Ngolo Kanté pour leur gros volume de jeu. J'ai un peu de chacun de ces joueurs, c'est ce qui fait ma force", poursuit-il.

Cela a suscité les convoitises cet été : "Quand Courtrai a été condamné, Wouter Vrancken m’a vite contacté car il aimait mon profil. Apparemment, mon nom a aussi circulé au Club de Bruges durant l’été, mais je n’ai pas eu de contact direct". Tout profit pour les Canaris : Abdoulaye Sissako s'est imposé comme une pièce maîtresse et n'a pas manqué le moindre match cette saison.