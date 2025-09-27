LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15)

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Le Standard recevra le Club de Bruges ce samedi soir dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Il s’agit de la première grande affiche pour Vincent Euvrard depuis son arrivée chez les Rouches.

Après un bon succès acquis la semaine dernière à Westerlo, les Liégeois tenteront de confirmer face à un adversaire qui a très souvent rencontré de nombreux problèmes à Sclessin ces dernières années.

Le Standard outsider, mais...

Invaincu lors de ses douze derniers matchs à domicile contre Bruges, le Standard n’en reste pas moins l’outsider de cette rencontre, tant l’effectif Blauw & Zwart est pétri de qualités et apparaît supérieur, sur le papier.

Mais le football nous rappelle souvent qu’il n’est pas une science exacte. La saison dernière, le Standard était la seule équipe à avoir réalisé le 6/6 face au Club de Bruges en phase classique, et nul doute que les Rouches auront à cœur de rééditer cet exploit.

Une véritable affiche de notre Jupiler Pro League, entre un Standard qui devra enflammer son stade et un Club de Bruges qui devra résister, sans Raphael Onyedika, blessé, tout en pensant à la Ligue des Champions qui arrive courant octobre. Standard - Bruges, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi programmé à 18h15.