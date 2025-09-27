Date: 27/09/2025 18:15
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9

LIVE : Voici les compositions de Standard - Club de Bruges (18h15)

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Tous les matches en direct
Classement Live
Temps   1' 36" 
Loïc Woos depuis Sclessin
1
 Standard - FC Bruges: 0-0
18:13
 Les joueurs viennent de faire leur entrée sur la pelouse dans une chaude ambiance !


Standard (Standard - FC Bruges)
Standard: Matthieu Epolo - Marlon Fossey - Daan Dierckx - Ibrahim Karamoko - Tobias Mohr - Adnane Abid - Marco Ilaimaharitra - Casper Nielsen - Rafiki Said - Thomas Henry - Dennis Ayensa
Banc: Hakim Sahabo - Nayel Mehssatou - Leandre Kuavita - Lucas Pirard - Alexandro Calut - Josué Homawoo - Ibe Hautekiet - Timothée NKada - Henry Lawrence

FC Bruges (Standard - FC Bruges)
FC Bruges: Nordin Jackers - Joaquin Seys - Brandon Mechele - Joel Ordonez - Bjorn Meijer - Aleksandar Stankovic - Hans Vanaken - Cisse Sandra - Carlos Forbs - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis
Banc: Ludovit Reis - Hugo Vetlesen - Tristan Van Den Heuvel - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Vince Osuji - Hugo Siquet - Jorne Spileers - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Shandre Campbell

Standard Standard
  Joueur
1 Epolo Matthieu  
13 Fossey Marlon  
29 Dierckx Daan  
20 Karamoko Ibrahim  
7 Mohr Tobias  
11 Abid Adnane  
23 Ilaimaharitra Marco  
94 Nielsen Casper  
17 Said Rafiki  
9 Henry Thomas  
10 Ayensa Dennis  
  Banc
6 Sahabo Hakim  
8 Mehssatou Nayel  
14 Kuavita Leandre  
21 Pirard Lucas  
22 Calut Alexandro  
24 Homawoo Josué  
25 Hautekiet Ibe  
59 NKada Timothée  
88 Lawrence Henry  

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
29 Jackers Nordin  
65 Seys Joaquin  
44 Mechele Brandon  
4 Ordonez Joel  
14 Meijer Bjorn  
25 Stankovic Aleksandar  
20 Vanaken Hans  
11 Sandra Cisse  
9 Forbs Carlos  
7 Tresoldi Nicolò  
8 Tzolis Christos  
  Banc
6 Reis Ludovit  
10 Vetlesen Hugo  
16 Van Den Heuvel Tristan  
17 Vermant Romeo  
19 Nilsson Gustaf  
24 Osuji Vince  
41 Siquet Hugo  
58 Spileers Jorne  
62 Audoor Lynnt  
64 Sabbe Kyriani  
84 Campbell Shandre  

présentation (du match)

Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)
Loïc Woos
depuis Sclessin
| 0 réaction
Invaincu depuis douze rencontres à Sclessin contre Bruges, le Standard veut prolonger sa série (18h15)
Photo: © photonews

Bête noire du Club de Bruges, le Standard tentera de prolonger sa série d'invincibilité face à l'un des deux ogres du championnat, ce samedi à Sclessin.

Le Standard recevra le Club de Bruges ce samedi soir dans le cadre de la neuvième journée de Pro League. Il s’agit de la première grande affiche pour Vincent Euvrard depuis son arrivée chez les Rouches.

Après un bon succès acquis la semaine dernière à Westerlo, les Liégeois tenteront de confirmer face à un adversaire qui a très souvent rencontré de nombreux problèmes à Sclessin ces dernières années.

Le Standard outsider, mais...

Invaincu lors de ses douze derniers matchs à domicile contre Bruges, le Standard n’en reste pas moins l’outsider de cette rencontre, tant l’effectif Blauw & Zwart est pétri de qualités et apparaît supérieur, sur le papier.

Mais le football nous rappelle souvent qu’il n’est pas une science exacte. La saison dernière, le Standard était la seule équipe à avoir réalisé le 6/6 face au Club de Bruges en phase classique, et nul doute que les Rouches auront à cœur de rééditer cet exploit.

Une véritable affiche de notre Jupiler Pro League, entre un Standard qui devra enflammer son stade et un Club de Bruges qui devra résister, sans Raphael Onyedika, blessé, tout en pensant à la Ligue des Champions qui arrive courant octobre. Standard - Bruges, une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be, avec un coup d’envoi programmé à 18h15.

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

Offre reçue en été, sa blessure et Vincent Euvrard : Dennis Ayensa se livre avant Standard - Club de Bruges

26/09

Dennis Ayensa est bien de retour au Standard, après avoir manqué trois rencontres en début de saison à cause d'une blessure. L'attaquant se dit satisfait du travail effectu...

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

D'ores et déjà absent contre le Standard...et à plus long terme : la blessure qui change tout pour Bruges

25/09

Le Club de Bruges brille sur la scène européenne mais se montre moins constant en Pro League. Un grand problème s'ajoute désormais : la blessure de Raphael Onyedika.

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

Avant le Standard, l'Union et la Ligue des Champions : pourquoi la blessure d'Onyedika inquiète le FC Bruges

26/09

La blessure de Raphael Onyedika est un gros coup dur pour le Club de Bruges. Mercredi soir, le milieu de terrain nigérian a quitté le terrain prématurément, et un jour plus...

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

Standard - Bruges, première grande affiche pour Vincent Euvrard : "C'est une autre forme de pression"

26/09

Standard - Bruges, ce sera la première grande affiche de Vincent Euvrard sur le banc des Rouches. Une rencontre qui sera assez spéciale le concernant.

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

Des retours, mais surtout sur le banc ? La composition probable du Standard contre le Club de Bruges

07:40

Belle affiche à Sclessin entre le Standard et le Club de Bruges, ce samedi. Voici la composition probable des Rouches pour cette rencontre.

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

"J'attends plus d'initiatives de sa part" : un ancien Diable Rouge catégorique sur un jeune Brugeois

08:00

Lynnt Audoor enchaîne les minutes, mais n'a pas encore disputé de match complet. Pour Franky Van der Elst, aucune raison de s'alarmer.

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 0-0 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 20:45 Westerlo Westerlo
STVV STVV 28/09 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 28/09 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 28/09 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 28/09 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved