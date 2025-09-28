La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

Le match entre le Standard et le Club de Bruges a été agité. La carte rouge de Marlon Fossey est évidemment l'un des tournants de la rencontre.

Le Club de Bruges a eu chaud au Standard, hier. La soirée a d'ailleurs commencé par l'ouverture du score de Rafiki Saïd après huit minutes de jeu. Malgré la rapide égalisation brugeoise, le Standard a eu d'autres bons moments, comme en début de seconde période.

Mais l'exclusion de Marlon Fossey est venue mettre un terme au temps fort liégeois. L'Américain a vu rouge pour un pied trop haut levé sur Christos Tzolis. De quoi changer la physionomie de la rencontre.



Hein Vanhaezebrouck critique

La décision de l'arbitre était loin de faire l'unanimité à Sclessin. Beaucoup la trouvaient trop sévère. Plusieurs consultants s'interrogent également. Hein Vanhaezebrouck est par exemple d'avis qu'un carton jaune aurait suffi.

"Dans de telles phases, lorsque vous arrivez des deux côtés opposés, je trouve cela imprudent. Mais quand les deux joueurs viennent de la même direction, cela peut être évalué différemment", explique-t-il au micro de DAZN.

"Mais Marlon Fossey doit être plus malin que ça. Il ne doit pas faire ça car il sait qu'il sera puni", estime toutefois l'ancien entraîneur de La Gantoise. On le sait, le contentieux était déjà présent avant même le début de la rencontre entre les deux joueurs.