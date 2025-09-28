"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin
Photo: © photonews

Le Club de Bruges a dû s'employer pour s'imposer à Sclessin. Hans Vanaken s'est réjoui de la tournure des événements.

À l'issue de la rencontre, Hans Vanaken s'est présenté au micro de DAZN, mais il n'était pas tout à fait seul. Derrière le capitaine du Club, quelques centimètres plus haut, se trouvaient encore des supporters du Standard.

Placés derrière les panneaux publicitaires, ils ont exprimé leur façon de penser à Vanaken, leur intervention était même audible à la télévision. Rien de méchant, et pourtant le principal concerné y a fait référence dans sa prise de parole : "Cela fait longtemps que nous n'avons pas gagné ici. C'est toujours chargé en émotions, vous l'entendez aussi derrière moi, il y a beaucoup de haine. Je ne sais pas pourquoi".

Le Club s'est montré patient

"Mais bon, nous sommes heureux avec les trois points. La manière dont nous les avons obtenus n'est pas toujours importante. Beaucoup d'équipes attendent pour jouer en transition contre nous. Nous avons également reculé un peu pour créer de l'espace pour nos attaquants. Mais finalement, nous avons davantage eu le ballon. Nous avons été vigilants, à l'exception de la grosse occasion de Thomas Henry", poursuit-il.

En deuxième mi-temps, Vanaken a reçu des consignes écrites de la part de Nicky Hayen : “Il m'a simplement dit de construire différemment, pour que nous puissions mieux utiliser nos ailiers et que notre milieu de terrain puisse davantage toucher le ballon autour de leur rectangle”, a-t-il déclaré.

La décision est finalement tombée des pieds de Romeo Vermant : “Romeo conclut de manière fantastique sur un ballon qui devait simplement tomber correctement. Nous connaissons tous les qualités de Romeo lorsque ce genre de ballon lui parvient".

