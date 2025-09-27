Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges

Réduit à 10 pendant une demi-heure, le Standard s'est incliné sur le fil contre le Club de Bruges, ce samedi soir. Voici les notes attribuées aux Rouches pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (7)

Peu rassurant sur le but annulé de Vanaken, puis excellent sur les frappes de Tresoldi et Forbs. Ne peut rien sur le but victorieux de Vermant.

Marlon Fossey (5)

Il montait en puissance ces dernières semaines et cette rencontre l’a confirmé. De nouveau très actif offensivement, solide derrière… sauf à la 10e minute, sur le but brugeois, où il suit Sandra et oublie Tzolis. Exclu à l’heure de jeu pour un coup de pied dangereux sur le Grec en tentant de reprendre un centre.



Daan Dierckx (6)

Lui aussi est impliqué dans l’action du 1-1, mais il s’est montré solide défensivement face à Tresoldi. Sorti sur blessure après une passe anodine. Cela ressemblait à des crampes.

Ibrahim Karamoko (6,5)

A agi comme un véritable défenseur dans son placement, toujours attentif pour écarter le danger. Très rassurant.

Tobias Mohr (6)

Bruges est souvent passé par Forbs, mais il a généralement su le contenir… sauf sur le 1-1, où il l’oublie dans son dos après avoir perdu le ballon. A tenté une superbe frappe en première mi-temps, qui aurait mérité un meilleur sort.

Casper Nielsen (7,5)

Son match référence au Standard. Présent partout, aussi bien offensivement que défensivement. Auteur de son premier but la semaine dernière et déjà d’une belle prestation, il confirme sa montée en puissance… et son retour à son meilleur niveau ?

Marco Ilaimaharitra (6)

Habituellement l’homme fort de l’entrejeu, un peu plus effacé aujourd’hui, mais tout de même auteur d’un match très correct.

Adnane Abid (6,5)

Très remuant entre les lignes, percutant dans les transitions. Il ne lui a manqué qu’une action décisive.

Rafiki Saïd (8)

A donné beaucoup de fil à retordre à Joaquin Seys. Auteur d’un but splendide pour ouvrir le score et d’une prestation de grande qualité. Quel match du Comorien !

Thomas Henry (5)

Sans doute le joueur du Standard le plus décevant. N’a pas autant pesé que d’habitude sur la défense et a beaucoup protesté contre les décisions arbitrales. Manque le 2-1 en fin de première période, même s’il était peut-être en position de hors-jeu.

Dennis Ayensa (6,5)

Fidèle à lui-même, avec un match plein d’engagement et d’efforts. Précieux dans le pressing et les transitions. N’a pas vraiment eu l’occasion de marquer, sa sortie précoce étant dictée par l’exclusion de Fossey.

Non notés : Lawrence, Hautekiet, Nkada, Sahabo, Kuavita.