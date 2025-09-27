Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions"

Le Standard a craqué contre le Club de Bruges après l'exclusion de Marlon Fossey à l'heure de jeu. Vincent Euvrard a commenté la phase et ne s'est pas montré très tendre avec l'arbitrage de Jasper Vergoote, en conférence de presse.

Le Standard a livré ses 60 meilleures minutes de la saison face au Club de Bruges et aurait mérité, au minimum, un partage. Mais l’exclusion de Marlon Fossey, à l’heure de jeu, a tout fait basculer. Un excès d’engagement sur lequel Vincent Euvrard est revenu en conférence de presse. Le T1 liégeois n’a d’ailleurs pas caché son mécontentement quant à l’arbitrage de Jasper Vergoote, ce samedi soir.

« Je n’ai pas encore revu les images, ce n’est donc pas facile de juger, mais cela me semble sévèrement sanctionné. Je ne suis pas satisfait de l’arbitrage, quand on voit la facilité avec laquelle on prend des cartons. Nielsen en début de match, puis une carte claire pour Tzolis qui n’est pas donnée, alors que Mohr en prend une pour contestation, et il devait défendre sur Forbs pendant tout le match. »



« Quelqu’un pousse Daan (Dierckx) dans le rectangle : c’est trop léger pour siffler penalty, mais dans l’autre sens, une faute tout aussi légère est sifflée sur Stankovic. Il y a eu un déséquilibre. La faute de Reis en fin de match méritait jaune aussi. En plus de l’exclusion, beaucoup de situations discutables ont tourné en notre défaveur. »

Un geste peu réfléchi de Marlon Fossey, qui coûte cher au Standard

Après le coup de sifflet final, l’Américain s’est excusé devant le public de Sclessin, avant de faire de même dans le vestiaire. Rouge mérité ou non, le capitaine du Standard a pris un risque bien trop important alors que son équipe dominait encore le Club de Bruges.

« Marlon s’est excusé dans le vestiaire. Il y avait peut-être un peu trop d’intensité dans son duel. Si c’est le cas, on attend plus de calme et de lucidité de la part d’un joueur expérimenté. C’est très bien d’être intense — c’est même ce qu’on demande — mais il ne faut pas dépasser les limites », a conclu Vincent Euvrard.