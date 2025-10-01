Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour

Le Clasico pour lancer le Standard vers le top 6 ? L'avis tranché de Steven Defour
Photo: © photonews

Depuis son passage à Anderlecht en tant que joueur, voir Steven Defour s'enthousiasmer sur le Standard procure toujours un double sentiment à Sclessin. L'ancien Diable Rouge se montre dithyrambique après la prestation des Rouches contre le Club de Bruges.

Sans club depuis la fin de son aventure sur le banc de Malines, Steven Defour est aujourd'hui consultant. Il a ainsi assisté au match entre le Standard et le Club de Bruges ce weekend : "Le Standard a disputé son meilleur match de la saison", commence-t-il dans Het Belang van Limburg.

"Malheureusement, la carte rouge de Fossey a changé la physionomie du match", poursuit-il. Mais la défaite n'entachera pas le bilan de Vincent Euvrard : "Il a eu besoin de temps pour mettre en place ses idées, mais cela commence maintenant à porter ses fruits".

Un Clasico qui vaudra le détour

Defour est ravi de voir Sclessin vibrer comme samedi soir : "Il y a à nouveau du football dans ce Standard". Il qualifie Rafiki Saïd de découverte intéressante sur le flanc gauche et fait l'éloge de Thomas Henry pour sa capacité à conserver le ballon. L'entrejeu lui a également fait bonne impression "Avec Ilaimaharitra, Nielsen et les décrochages d'Ayensa, ils ont un milieu de terrain qui allie qualité et expérience."

Selon Defour, il est important de maintenir cette dynamique. "Cette bonne performance exige confirmation lors du Clasico contre Anderlecht. Sinon, ils prendront un coup derrière la tête".

Malgré certaines réserves, il voit un potentiel pour le Standard de se mêler à la lutte pour le top 6. "C'est peut-être un peu prématuré, mais s'ils peuvent continuer sur cette voie, je vois le Standard rivaliser pour les Playoffs 1. Actuellement, je ne vois pas cinq ou six clubs avec plus de qualités intrinsèques que ce Standard".

