"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion
Photo: © photonews

Exclu à l'heure de jeu face au Club de Bruges, Marlon Fossey s'en veut. Ce dimanche, il a publié sur son compte Instagram un message à l'attention des supporters du Standard.

Employer l’expression "défaite encourageante" n’est jamais notre tasse de thé, mais c’est pourtant ce qui décrit le mieux le revers subi par le Standard face au Club de Bruges, samedi soir.

Très solides pendant une heure, les Rouches se sont finalement inclinés sur le fil contre les Blauw & Zwart, battus par un but de Roméo Vermant à l’entrée du temps additionnel de la seconde période.

Lire aussi… Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Mais c’est bien à l’heure de jeu que la rencontre a basculé, lorsque Marlon Fossey a été exclu pour un excès d’engagement sur Tzolis. Le capitaine du Matricule 16 a voulu reprendre un centre, mais il a décollé les deux pieds et commis un geste dangereux.

Marlon Fossey s'excuse encore après son exclusion contre Bruges

Probablement conscient lui-même de son erreur, il est allé s’excuser au pied de la tribune 4 et de la tribune 3 de Sclessin après la rencontre, avant d’en faire de même dans le vestiaire. À 27 ans, il sait qu’il a abandonné son équipe dans un moment crucial, et il s’en veut.

Ce dimanche, sur son compte Instagram, il a d’ailleurs publié un message à l’attention des supporters du Standard, partagés entre l’envie de le défendre et la déception suscitée par son geste.

"Des soirées comme hier me rappellent combien c’est une chance de jouer pour ce club. Que ce soit un carton rouge ou non, c’était une imprudence de ma part et j’en tirerai les leçons. On vous apprécie, les Rouches", a-t-il écrit, en français. Buteur contre Anderlecht en 2022 et passeur décisif en 2023, Fossey sait ce qu’il lui reste à faire pour se faire définitivement pardonner.

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
