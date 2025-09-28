Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin
Photo: © photonews

Ça a chauffé entre Christos Tzolis et Marlon Fossey, hier. Si l'Américain a perdu à ce petit jeu en se faisant exclure, le Grec est par moments lui aussi sorti de son match.

Avant même que le coup d'envoi ne soit donné à Sclessin, il était à parier que le match dans le match entre Christos Tzolis et Marlon Fossey serait nerveux. Les deux hommes étaient déjà montés dans les tours lors du dernier match entre les deux équipes.

Du côté du Club, personne n'a oublié la victoire du Standard au Jan Breydelstadion. Les Blauw en Zwart étaient furibards contre l'arbitrage, notamment après l'exclusion de Tzolis, poussé à bout par Fossey. À l'issue de la rencontre, Bart Verhaeghe avait d'ailleurs attendu l'arbitre devant son vestiaire pour lui exprimer sa façon de penser.

Cette fois, c'est Christos Tzolis qui a poussé son vis-à-vis à la faute. En interview, l'international grec s'est d'ailleurs félicité d'avoir en quelque sorte pris sa revanche. Mais l'encadrement brugeois n'a que très peu apprécié le manque d'intelligence émotionnelle de son joueur.

Garder son sang-froid à l'avenir

Comme le révèle Het Laatste Nieuws, le directeur sportif Dévy Rigaux a fait quelque chose d'assez inhabituel dans son chef : descendre directement dans le tunnel des joueurs à l'issue de la rencontre. Il a alors pris Tzolis à part dans la pièce la plus proche.

"Je préfère garder ce qui a été dit entre nous", réagit le joueur. Mais nos confrères confirment que la discussion a bel et bien servi à remettre Tzolis à sa place. Rigaux lui a conseillé de se focaliser sur son jeu et ne pas rentrer dans le jeu des adversaires de la sorte, ne pas se focaliser sur son adversaire direct comme il l'a fait à Sclessin.

