Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le Standard monte en puissance sous les ordres de Vincent Euvrard. Felice Mazzu y voit une équipe qui a retrouvé ses fondamentaux.

Libre depuis la fin de son aventure à Saint-Trond, Felice attend de retrouver un banc de touche. En attendant, il a intégré l'équipe de consultants de la RTBF. Pour sa première apparition de la saison dans Complètement Foot, il a naturellement évoqué le choc du weekend entre le Standard et le Club de Bruges.

"Dans ce bon match de football avec deux équipes préparées pour attaquer, nous avons vu un Standard intéressant et mieux en jambes. Ce Standard-là est meilleur que ces derniers mois et qu’en début de saison. Les joueurs qui composent ce groupe vont apporter beaucoup plus et je pense que les deux, trois dernières semaines sont une ébauche de ce qu’il va se passer plus tard", estime-t-il.

Lire aussi… Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Des valeurs, de la combativité et du plaisir

Mazzu voit déjà la patte de Vincent Euvrard : "Il a changé la philosophie et le style, on voit que les joueurs prennent du plaisir et ont envie. Il a fait des choix cohérents et judicieux. Le plan de jeu du Standard était le bon. L’animation offensive portée sur le côté gauche a amené le premier but du Standard avec Rafiki Saïd mais cela a aussi créé dans l’autre sens, des espaces pour Carlos Forbs qui, même s’il défend moins bien, reste un joueur extraordinaire offensivement et a amené l’égalisation brugeoise".

"En tout cas, avant cette exclusion, le Standard a mis de l’intensité, ils ont créé en mettant un bloc haut et malheureusement, ils ont perdu ce bénéfice de ce début de deuxième mi-temps avec ce carton rouge mais les joueurs ont montré de l’envie et qu’ils prenaient du plaisir", poursuit l'ancien entraîneur de Charleroi.

Il va même plus loin : "Je pense qu’un Standard avec un Thomas Henry en pleine confiance et qui joue à son niveau aurait gagné hier. Son hésitation devant le but hier, c’est la sensation d’un attaquant qui n’est pas en pleine confiance mais il va arriver à retrouver son niveau".

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Standard

Plus de news

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

16:00
Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

Un jeune talent que Charleroi veut sortir de sa coquille : "Il est très timide et on y travaille"

17:40
Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution Analyse

Une nouvelle blessure dans la défense du Standard ? Vincent Euvrard a, en tout cas, déjà la solution

16:40
Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard Analyse

Joaquin Seys a rarement autant de mal en Pro League : comment Euvrard transforme déjà Rafiki Saïd au Standard

13:40
🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

🎥 Le déclic ? Francis Amuzu s'offre son premier match référence au Brésil

17:00
Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

Cas unique en Pro League ? Un médecin du sport décontenancé par les crampes à répétition de ce défenseur

16:20
Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui" Interview

Un joueur de l'Union dans le creux : "On ne va pas se mentir, ça n'a pas été facile pour lui"

15:30
"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

"Ça me rappelle la chance de jouer pour ce club" : les mots forts de Marlon Fossey après son exclusion

06:20
Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

Le tout premier carton vert : un ancien d'Anderlecht entre dans l'histoire

15:00
"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

"Une ligne rouge a été franchie" : un club de Pro League condamne le comportement de ses supporters

14:00
Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

Y a-t-il un n°9 pour sauver les Diables au Pays de Galles ? Rudi Garcia a un problème

14:40
Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous Edito

Malines dans le top 3, l'Antwerp dans la zone rouge : la Pro League sens dessus dessous

11:40
Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

Rudi Garcia commence les grandes manœuvres pour un binational : "Il est dans ma présélection"

14:20
1
Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

Hey enchaîne les erreurs, voici pourquoi Hasi refuse de lancer Ilic et Özcan en défense

13:00
1
"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

"Bousculer un habitué du top 6" : le nouveau souffle du Standard séduit malgré la défaite contre Bruges

08:30
Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

Les défenseurs le redoutaient aussi : le père de Romelu et Jordan Lukaku s'est éteint

13:20
2
Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

Trop, c'est trop : la discrète mise au point brugeoise dans les catacombes de Sclessin

21:40
Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

Mondial U20 : le Maroc surprend l'Espagne avec deux talents d'Anderlecht

12:20
Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

Thorsten Fink surprend et valide l'arbitrage de Visser : "Tout était correct"

11:20
Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

Le clash De Bruyne-Conte divise la presse italienne : "C'est à cause de sa condition physique"

12:00
Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

Un ancien attaquant de Pro League cartonne en Eredivisie avec un coup de pouce de La Gantoise

11:00
Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

Genk gagne mais divise : Heynen et El Ouahdi répondent aux critiques et parlent de Fink

10:30
Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

Le Club de Bruges l'a jugé indésirable, Skoras prouve le contraire à La Gantoise

10:00
Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

Le constat fait mal à Anderlecht : "Où est la progression ?"

09:40
1
Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

Mauvaise nouvelle pour Charles De Ketelaere avant de retrouver Bruges en Ligue des champions

07:47
"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

"Il faut que nous travaillions là-dessus" : Ivan Leko se montre exigeant malgré le succès de La Gantoise

09:00
La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus" Interview

La nouvelle arme de l'Union a pris son temps : "Il est en retard sur le processus"

09:20
La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

La carte rouge de Marlon Fossey trop sévère ? L'avis tranché d'Hein Vanhaezebrouck

28/09
🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

🎥 L'ancien arbitre Serge Gumienny ne mâche pas ses mots : "Oui, l'arbitrage a été désastreux"

07:00
Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

Rudi Garcia a dû apprécier : Johan Bakayoko décisif mais pas encore intouchable

08:13
Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

Le jeu des chaises musicales à son apogée : le coup de fil de l'Union qui a changé la fin du mercato

06:40
Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

Un clash entre Conte et De Bruyne ? La défaite contre l'AC Milan met le feu à Naples

07:27
Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

Recruter Mario Stroeykens pour 0 € d'indemnité ? Un club du top 5 européen veut passer à l'action

06:00
"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

"Il y a beaucoup de haine, je ne sais pas pourquoi" : Hans Vanaken chahuté pendant son interview à Sclessin

28/09
Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

Rik De Mil recadre un peu les ambitions : "Nous nous battrons... pour les Playoffs 2"

22:00
Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça... Interview

Ivan Leko, satisfait après une victoire 2-4 ? Eh bien, pas tant que ça...

22:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 1-2 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-4 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 0-2 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved