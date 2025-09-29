Felice Mazzu impressionné par ce Standard new look : "Avec ce joueur à son niveau, ils auraient gagné"

Le Standard monte en puissance sous les ordres de Vincent Euvrard. Felice Mazzu y voit une équipe qui a retrouvé ses fondamentaux.

Libre depuis la fin de son aventure à Saint-Trond, Felice attend de retrouver un banc de touche. En attendant, il a intégré l'équipe de consultants de la RTBF. Pour sa première apparition de la saison dans Complètement Foot, il a naturellement évoqué le choc du weekend entre le Standard et le Club de Bruges.

"Dans ce bon match de football avec deux équipes préparées pour attaquer, nous avons vu un Standard intéressant et mieux en jambes. Ce Standard-là est meilleur que ces derniers mois et qu’en début de saison. Les joueurs qui composent ce groupe vont apporter beaucoup plus et je pense que les deux, trois dernières semaines sont une ébauche de ce qu’il va se passer plus tard", estime-t-il.



Lire aussi… Le Standard s'y est tout de suite opposé : la lourde proposition de suspension pour Marlon Fossey

Des valeurs, de la combativité et du plaisir

Mazzu voit déjà la patte de Vincent Euvrard : "Il a changé la philosophie et le style, on voit que les joueurs prennent du plaisir et ont envie. Il a fait des choix cohérents et judicieux. Le plan de jeu du Standard était le bon. L’animation offensive portée sur le côté gauche a amené le premier but du Standard avec Rafiki Saïd mais cela a aussi créé dans l’autre sens, des espaces pour Carlos Forbs qui, même s’il défend moins bien, reste un joueur extraordinaire offensivement et a amené l’égalisation brugeoise".

"En tout cas, avant cette exclusion, le Standard a mis de l’intensité, ils ont créé en mettant un bloc haut et malheureusement, ils ont perdu ce bénéfice de ce début de deuxième mi-temps avec ce carton rouge mais les joueurs ont montré de l’envie et qu’ils prenaient du plaisir", poursuit l'ancien entraîneur de Charleroi.

Il va même plus loin : "Je pense qu’un Standard avec un Thomas Henry en pleine confiance et qui joue à son niveau aurait gagné hier. Son hésitation devant le but hier, c’est la sensation d’un attaquant qui n’est pas en pleine confiance mais il va arriver à retrouver son niveau".