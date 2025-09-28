Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

Bruges a été chercher les trois points à Sclessin ce samedi dans une ambiance tendue. Le duel entre Tzolis et Fossey était particulièrement chaud, et s'est soldé par l'expulsion du capitaine liégeois.

Christos Tzolis a fini par gagner cette "bataille" à la fois physique et psychologique contre son vis-à-vis, exclu pour un geste jugé dangereux par l'arbitre. Le Grec n'avait aucun doute : "À mes yeux, c'était un carton rouge évident. Il est vraiment venu très vite vers ma tête, heureusement qu'il ne me touche pas fort".

Évidemment, de son côté, Vincent Euvrard n'était pas d'accord et désignait un "déséquilibre dans les décisions arbitrales" durant toute la rencontre (c'est à lire ici).



Mais Christos Tzolis souligne que le comportement de Fossey à son égard a été "limite" durant toute la rencontre. "J'ai été exclu à l'époque contre le Standard, et maintenant, c'est son tour. Il m'a cherché tout le match, m'a provoqué", dénonce l'ailier brugeois. "Je ne sais pas pourquoi, c'est le foot".

L'ambiance à Sclessin était très chaude, mais Tzolis a su y répondre sans trembler. "On savait que ce serait un match intense. Le Standard joue toujours avec beaucoup d'intensité, surtout à domicile. Il faut savoir y faire face", relativisait-il.

"Nous avons montré la bonne mentalité et sommes restés calmes aux moments clés. C'était difficile, mais nous avons fait ce qu'il fallait faire", conclut Christos Tzolis. Le Club de Bruges prend en effet trois points cruciaux et reste dans la roue de l'Union.