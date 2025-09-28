Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

Photo: © photonews

Romeo Vermant a offert la victoire au Club de Bruges. Un but important et célébré d'une drôle de façon : l'explication derrière ce geste est belle.

La célébration de Romeo Vermant ce samedi à Sclessin n'était pas un hasard. L'attaquant brugeois l'a en effet dédiée à Jayden, un supporter du Club âgé de 11 ans et souffrant d'une maladie musculaire rare. "C'est un grand supporter de Bruges et il m'avait demandé de fêter mon but comme ça si je marquais", explique Vermant.

"Je le lui avais promis et c'est le genre de promesse que vous voulez absolument tenir", estime l'attaquant. En août dernier, Jayden avait visité le Basecamp du Club de Bruges via la Club Foundation. C'est là qu'il avait rencontré Vermant. Il était alors reparti avec des chaussures dédicacées. 

Le jeune supporter, originaire de Knokke, travaille actuellement avec l'auteure de livres pour enfants Brigitte Minne sur un livre parlant d'un garçon rêvant d'une carrière d'avant-centre au Club de Bruges. Sa rencontre avec Vermant a donné une dimension supplémentaire à ce rêve.

Pour Vermant lui-même, cela a été une motivation supplémentaire pour rendre son but spécial. "Ça restait dans ma mémoire. J'étais content d'avoir marqué et encore plus content d'avoir pu le faire pour lui. Cela montre que le football, c'est plus que simplement gagner un match", a déclaré l'attaquant.

Après une blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant trois rencontres de championnat, ce but contre le Standard était le premier de la saison en championnat pour Romeo Vermant. Et certainement pas le dernier...

