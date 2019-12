Nouveaux plafonds pour le prix des tickets en D1B

Les clubs sont enfin parvenus à se mettre d'accord sur un prix plafond à adopter pour les supporters visiteurs en D1B.

La saison passée, les clubs n'avaient pas su s'accorder sur le prix des tickets. Malines et le Beerschot demandaient beaucoup plus pour les supporters visiteurs que ne le faisaient des clubs tels que Tubize et l'Union. Deux de ses clubs ne se trouvent plus dans la D1B. Cela a peut-être facilité la tâche des négociateurs.

En tout cas, ils ont trouvé un prix maximal pour les tickets visiteurs. S'il s'agit d'une tribune couverte, le ticket ne pourra pas coûter plus cher que 15 euros. Si la tribune visiteuse n'est pas couverte, annonce Belga, le prix maximal sera de 10 euros. Rien n'empêche les clubs d'appliquer des tarifs plus bas que ces plafonds pour accueillir les supporters adverses.