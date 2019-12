Un seul mot d'ordre à Charleroi: relever la tête!

Mardi soir, à Zulte Waregem, les Zèbres ont laissé s'échapper l'un des gros objectifs de leur saison : une grosse déception qui ne doit pas entacher la formidable série des Zèbres en championnat. La mission est net et précise: tourner la page et repartir de l'avant.

Car si la défaite à Zulte a mis fin à une formidable série (dix matchs sans défaite toutes compétitions confondues), une autre série est encore en cours pour les Carolos qui sont invaincus depuis neuf rencontres et reste sur un très joli 23 sur 27 en championnat.

"Un coup au moral, mais..."

"C’est ce que j’ai dit dans le vestiaire aux joueurs, juste après le match à Zulte: on est tombé sur une équipe de Zulte qui nous a posé de sacrés problèmes, mais on doit désormais se tourner vers l’avenir et poursuivre sur notre lancée en championnat", notait, mardi soir, Karim Belhocine.

Un message que les troupes du Français ont visiblement également intégré. "C’est toujours un coup au moral d’être éliminé en Coupe, mais on doit très vite relever la tête", insiste Steeven Willems. "On est bien parti en championnat et on doit se concentrer là-dessus."

Trouver les ressources physiques et mentales.

En bon capitaine, Dorian Dessoleil insiste lui aussi sur l’importance des deux dernières échéances de l’année. "On va devoir trouver les ressources mentales et physiques pour aborder les deux derniers matchs de l’année. On ne doit pas baisser les bras parce qu’on a perdu ce quart de finale."

Mouscron et Ostende avant la trêve

La mission de Charleroi en cette fin d’année sera donc assez simple : ne pas laisser l’élimination de mardi empiéter sur l’excellent bilan en phase classique, comme le résume Gaëtan Hendrickx : "On est en train de faire quelque chose de super en championnat et il ne faudrait pas que cette défaite vienne nous couper dans notre élan."

Rendez-vous samedi au Canonnier, puis vendredi prochain, au Mambourg contre Ostende, pour les Zèbres. Histoire de finir l’année en beauté et de sécuriser un peu plus une place dans le top 6 avant les fêtes?