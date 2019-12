Daley Blind souffre de problèmes cardiaques

Ce samedi, les Ajacides ont donné plus d'informations sur les problèmes de santé de leur gaucher formé au club. Et les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. Daley Blind souffre d'une myocardite. Il s'agit d'une inflammation du muscle cardiaque. Une intervention chirurgicale a eu lieu ce vendredi.

L'Ajax Amsterdam n'a pas donné de précision quant à un éventuel retour. Le club s'est contenté d'indiquer que l'international néerlandais ne fera pas le stage au Qatar avec le reste de l'équipe en janvier.

Get well soon, @BlindDaley! ♥️