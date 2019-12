🎥 Liga : Match complètement fou entre Osasuna et la Real Sociedad, l'Espanyol au fond du trou

Ce dimanche en début d'après-midi, deux rencontres de la 18e journée de Liga avaient lieu.

Leganés-Espanyol 2-0

Leganés recevait l’Espanyol à l’Estadio Municipal de Butarque. Les deux formations, placées tout en bas du classement, devaient absolument prendre les trois points dans ce match de la peur.

C'est Braithwaite qui ouvrira le score pour Leganés (11e), 1-0. En deuxième période, En Nesyri doublera la mise (54e), 2-0. Les locaux s'imposent donc et prennent trois points d’avance sur la formation catalane, lanterne rouge (20e, 10 pts).

Osasuna-Real Sociedad 3-4

La rencontre aura été spectaculaire entre les deux formations ce dimanche. Les visiteurs ont parfaitement débuté la rencontre en menant rapidement 0-3 après une demi-heure de jeu via des réalisations signées Oyarzabal (15e), Portu (18e) et Odegaard (28e).

Mais les locaux ne diront pas leur dernier mot et réduiront ensuite le score via Aridane (45e) et Avila (48e), 2-3. Mais après le rouge de Roncaglia, Alexander Isak recreusera l’écart (79e), 2-4. Avila relancera ensuite le suspense en s'offrant un doublé (84e), 3-4. La Real Sociedad s'imposera tout de même et s'empare ainsi de la quatrième place.

GOLAZO | Wat een schitterende vrije trap van Martin Ødegaard! 🎨



0️⃣-3️⃣ #OsasunaSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/W8UNDJfTHa — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) 22 décembre 2019

GOAL | Avila réduit l'écart, ce n'est pas encore terminé pour Osasuna. 👏



2⃣-3⃣ #OsasunaRealSociedad 🇪🇸 pic.twitter.com/kcmllvBICb — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) 22 décembre 2019