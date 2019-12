Un ex-espoir du Standard à Visé, qui cède un joueur à Tilleur

Le médian parviendra-t-il à retrouver son meilleur niveau chez les Oies?

A 22 ans et après des aventures à l'étranger à Torino et à Chypre, Martin Remacle s'installe du côté de Visé en D1 amateurs. L'ancien espoir du Standard, qui avait disputé trois rencontres de Play-Offs 2 il y a trois ans et demi, était à la recherche d'un club depuis plusieurs mois.

Sudpresse annonce que l'attaquant Jessy Mputu (RAAL) va lui être testé par Visé, sous le regard de José Riga.

On notera que Fayssal Bourard, en manque de temps de jeu, va lui désormais porter les couleurs de Tilleur à l'échelon inférieur.