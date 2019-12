Bernd Hollerbach espère que l'Excel Mouscron ne sera pas pillé cet hiver

Mouscron réalise une excellente saison jusqu'ici et les Hurlus peuvent même encore rêver des PO1 s'ils négocient bien les dix dernières journées de championnat. Cela passera par un mercato clément ...

L'entraîneur de l'Excel sait que si Mouscron veut continuer à progresser, il faudra éviter les départs cet hiver. "L'été dernier, nous avions perdu quelques joueurs importants, même en fin de mercato avec le départ de Dussenne. À chaque fois que nous avons de bons éléments, on vient les chercher", souligne Bernd Hollerbach en conférence de presse dans des propos relayés par Sudpresse.

L'arrivée de Rudi Vata fait partie du projet hurlu d'élargir la cellule de scouting et d'éviter de vivre au jour le jour. "L'objectif est d'amener des talents et d'agrandir petit à petit la cellule de recrutement. Notre classement avant la trêve doit nous permettre de construire. L'équipe s'est trop souvent sauvée de toute justesse et en continuant comme ça, ça va finir par foirer : il faut de la continuité", estime l'entraîneur allemand. Et pour ça, il faut également éviter les départs : "J'espère que Frank Boya ne partira pas cet hiver, il a un profil assez unique. J'espère que personne ne partira et j'attends même des renforts".