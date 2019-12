Serie A: Lukaku parmi les joueurs les plus efficaces de la décennie, Mertens parmi les meilleurs buteurs

Les statisticiens d'Opta confirment: Romelu Lukaku fait partie des joueurs les plus efficaces des dix dernières années en Italie. Mais c'est une surprise qui domine ce classement: le Malien Cheick Diabaté n'a disputé qu'une demi-saison à Benevento, mais il en a profité pour marquer de son emprunte son passage en Serie A.

Huit buts en 11 rencontres: soit un ration de 0,73 but par match, personne n'a fait mieux entre 2010 et 2020. Romelu Lukaku arrive en deuxième position, avec le même ration qu'Edinson Cavani (0,71 but par match). Cristiano Ronaldo et Zlatan Ibrahimovic complètent un sacré top 5.

Du côté des buteurs les plus prolifiques, c'est Antoni Di Natale qui domine le cassement: l'ancien attaquant de l'Udinese a inscrit 125 buts après 2010: c'est mieux que Mauro Icardi et Gonzalo Higuain (121 buts). Avec 88 buts, Dries Mertens occupe la sixième place.

